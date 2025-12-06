Toluca y Tigres definirán al campeón en una final inédita

La final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX ofrecerá un enfrentamiento inédito entre Tigres y Toluca, dos clubes que llegan a esta instancia como los equipos más sólidos del torneo y que buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol mexicano. Será la primera vez que ambas instituciones disputen un título de liga entre sí, pese a su frecuente presencia en fases decisivas.

Por un lado, Toluca cumplió con una campaña regular prácticamente impecable, finalizando como líder general y ostentando la mejor ofensiva del certamen. Su propuesta agresiva, dinámica y contundente le permitió dominar a la mayoría de sus rivales y presentarse en la final como el conjunto más consistente en ataque. Bajo el mando de Antonio Mohamed, se instalaron en su segunda final de manera consecutiva y van por un bicampeonato histórico.

En contraste, Tigres concluyó el torneo regular en la segunda posición, respaldado por la mejor defensiva del campeonato. La solidez en la zaga y el orden táctico han sido sus principales fortalezas, además de un plantel experimentado acostumbrado a competir en escenarios de alta presión. Los felinos, que vencieron a Toluca por 3-4 en la jornada 3, llegan a la final con la confianza de haber superado series exigentes y de mostrar un futbol maduro y efectivo.

Aunque será su primera final directa, ambos equipos ya se han medido en seis ocasiones dentro de la fase final a lo largo de los torneos cortos, en series de repechaje, cuartos de final y semifinal. En ese historial, Tigres domina ampliamente con seis triunfos, mientras que Toluca ha ganado solo uno, pero que fue el más reciente en el Clausura 2025.

Con el mejor ataque enfrentándose a la mejor defensa, la final del Apertura 2025 promete ser un choque vibrante, equilibrado y lleno de expectativa entre dos gigantes que buscan consagrar su dominio en el futbol mexicano.