Sábado, 06 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Toluca y Tigres definirán al campeón en una final inédita

El torneo Apertura 2025 culminará con el enfrentamiento entre los equipos que hicieron más puntos en la fase regular, será un duelo de la mejor ofensiva contra la mejor defensa

Por: Andrea Garcia

Tigres y Toluca se enfrentaron en la jornada 3 del torneo, con resultado favorable para la UANL. IMAGO7/J. Esquivel

Tigres y Toluca se enfrentaron en la jornada 3 del torneo, con resultado favorable para la UANL. IMAGO7/J. Esquivel

La final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX ofrecerá un enfrentamiento inédito entre Tigres y Toluca, dos clubes que llegan a esta instancia como los equipos más sólidos del torneo y que buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol mexicano. Será la primera vez que ambas instituciones disputen un título de liga entre sí, pese a su frecuente presencia en fases decisivas.

Por un lado, Toluca cumplió con una campaña regular prácticamente impecable, finalizando como líder general y ostentando la mejor ofensiva del certamen. Su propuesta agresiva, dinámica y contundente le permitió dominar a la mayoría de sus rivales y presentarse en la final como el conjunto más consistente en ataque. Bajo el mando de Antonio Mohamed, se instalaron en su segunda final de manera consecutiva y van por un bicampeonato histórico.

En contraste, Tigres concluyó el torneo regular en la segunda posición, respaldado por la mejor defensiva del campeonato. La solidez en la zaga y el orden táctico han sido sus principales fortalezas, además de un plantel experimentado acostumbrado a competir en escenarios de alta presión. Los felinos, que vencieron a Toluca por 3-4 en la jornada 3, llegan a la final con la confianza de haber superado series exigentes y de mostrar un futbol maduro y efectivo.

Aunque será su primera final directa, ambos equipos ya se han medido en seis ocasiones dentro de la fase final a lo largo de los torneos cortos, en series de repechaje, cuartos de final y semifinal. En ese historial, Tigres domina ampliamente con seis triunfos, mientras que Toluca ha ganado solo uno, pero que fue el más reciente en el Clausura 2025.

Con el mejor ataque enfrentándose a la mejor defensa, la final del Apertura 2025 promete ser un choque vibrante, equilibrado y lleno de expectativa entre dos gigantes que buscan consagrar su dominio en el futbol mexicano.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones