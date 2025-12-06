Toluca sufre, resiste y se instala en su segunda Final consecutiva

Toluca volvió a demostrar que sabe sobrevivir en momentos límite. El conjunto dirigido por Antonio Mohamed consiguió un sufrido pase a la Final del Apertura 2025 luego de que Rayados se quedara apenas a un gol de consumar una remontada histórica en el Estadio Nemesio Diez. Los escarlatas ganaron 3-2 en el juego de Vuelta de la Semifinal y avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla, tras igualar 3-3 en el marcador global.

Desatendiéndose completamente de la posesión de balón, Rayados apostó por un parado defensivo que le permitiera alargar el juego y provocar la desesperación en el conjunto local para encontrar algún espacio que les concediera mandar el balón al fondo de las redes, sin embargo, el plan no le funcionó a Domenec Torrent.

Los Diablos fueron ampliamente superiores durante todo el primer tiempo. Aunque, en un principio, les costó llegar con claridad a la cabaña de Luis Cárdenas, los escarlatas mantuvieron la templanza para poner contra las cuerdas a los regios gracias a los goles de Andrés Pereira y Paulinho a los minutos 19 y 43, respectivamente.

Ante la falta de acompañamiento en el ataque, Germán Berterame llegó a mostrarse desesperado, incluso pidiendo a su entrenador que modificara el once inicial para que Rayados tuviera mayor profundidad, pero no ocurrió. Y para el inicio de la segunda mitad, el Toluca triplicó la ventaja, a través de Helinho, quien convirtió desde el manchón penal al 51’, luego de que Ricardo Chávez cometiera una falta sobre Nicolás Castro dentro del área.

Cuando parecía que los choriceros tenían todo bajo control, un choque accidental entre Marcel Ruiz y Anthony Martial dentro del área escarlata le abrió a Monterrey la oportunidad de descontar desde los once pasos. Tras la revisión en el VAR, se confirmó la infracción y, al minuto 58, Sergio Ramos convirtió el penal que volvió a meter de lleno a los regios en la lucha por la remontada.

Obligados a lanzarse al frente, los Rayados realizaron ajustes ofensivos y llegaron a jugar con hasta tres centros delanteros. Con una presión alta e insistente, el conjunto regiomontano encontró el segundo tanto aprovechando una desatención de la zaga local. Roberto de la Rosa fue el encargado de acercar a la Pandilla al anhelado y agónico pase a la Final, al 75’.

Por más de 15 minutos, Toluca tuvo que resistir ante los embates asfixiantes de los regios, pero con garra y corazón, mantuvieron el resultado que les favorecía para clasificarse a la Final por segundo torneo consecutivo y el sueño por el bicampeonato se mantiene más vivo que nunca.

SV