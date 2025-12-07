El pasado sábado 6 de diciembre, los Diablos Rojos de Toluca vencieron 3-2 a Rayados de Monterrey , lo que les dio el pase a la Fase Final del Apertura 2025 de la Liga MX. Luego de este triunfo, los memes no se hicieron esperar en redes sociales.

Federico Pereira (18') Paulinho (42') y Helinho (50') recuperaron la memoria goleadora mexiquense, en el momento más oportuno.

La escuadra escarlata se fue al descanso con una ventaja bastante importante y con el estado anímico en lo más alto. "La Pandilla" tenía la última palabra y no se iba a quedar atrás. Necesitaba reaccionar para meterse en el partido. Lo hizo y puso en aprietos al Toluca.

Sergio Ramos (57') y Roberto de la Rosa (74') devolvieron la ilusión a los regios. No iban a permitir que el Toluca les pasara por encima.

La extraordinaria actuación de Luis Cárdenas prolongó la incertidumbre hasta el último minuto. Con dos espectaculares atajadas, evitó el cuarto tanto rojo.

Con todavía 15 minutos por delante, Antonio Mohamed decidió cuidar el marcador; sus cambios fueron defensivos.

Para su fortuna, la estrategia le funcionó. El "Turco" volvió a demostrar que es un maestro de la pizarra. "Rayados" intentó hasta el último minuto conseguir el gol que les permitiera avanzar a la final, pero ya era demasiado tarde para sus aspiraciones en ese partido.

Ahora, Toluca buscará defenderá su corona y ganar el bicampeonato del futbol mexicano en el la última etapa del torneo semestral contra Tigres.

La victoria de Toluca estuvo acompañada de memes

El Toluca recuperó la contundencia frente a los rivales y eliminó al Monterrey de la Liguilla del Apertura 2025. Los Diablos Rojos están a 180 minutos de refrendar su título y de conseguir un histórico bicampeonato en el futbol mexicano. Ya esperan a su siguiente víctima en el infierno.

Luego de este triunfo, los aficionados no tardaron en mostrar su alegría en redes sociales y compartieron ingeniosos y divertidos memes al respecto. A continuación, te compartimos una selección con los mejores.

X / @NoSoyPegaso

X / @SomosAnalistas_

X / @DiabloMemero

X / @DiabloMemero

Los que vimos el Toluca vs Monterrey:



pic.twitter.com/XRX6sZD9eU— ���������� ☀️ (@Diegoobrizuela) September 25, 2025

La defensa de rayados tratando de proteger su portería contra el toluca: pic.twitter.com/ShexBw3RZY— Sh.Cade ������✖ (@ElRojiblanco12V) December 7, 2025

