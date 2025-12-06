Tigres vence a Cruz Azul y avanza a su primera final de la mano de Guido Pizarro

Tigres escribió una nueva página en su historia al clasificarse a su primera final bajo la dirección de Guido Pizarro. Con un estadio Universitario encendido y una actuación llena de orden y carácter, los felinos igualaron 1-1 ante Cruz Azul en el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025, para un global de 2-2 y avanzaron a la última instancia del torneo por su posición en la tabla.

Con la tribuna volcada en su contra, la Máquina mostró carácter para buscar el resultado que los clasificara al partido por el campeonato. Los dirigidos por Nicolás Larcamón les plantaron cara a los locales y consiguieron hacerse de la posesión del balón, pero esa condición no fue suficiente para capitalizarla en el marcador, ya que sus llegadas carecieron de contundencia ante Nahuel Guzmán, que no fue tan exigido.

Por su parte, los universitarios, aunque no habían logrado ser claramente dominantes, encontraron oro puro en su primera gran oportunidad. Una brillante jugada colectiva desembocó en los pies de Juan Brunetta, quien soltó un auténtico fogonazo imposible para Andrés Gudiño. El estallido en la tribuna acompañó el gol que, al minuto 27, puso a Tigres en ventaja y encendió por completo la semifinal.

Haciéndose fuertes a través de una de sus especialidades, los felinos se replegaron y no tuvieron inconveniente en cederle el esférico a los celestes, quienes, conforme se diluía el tiempo, más desesperados se mostraban sobre el campo. Tigres jugó con la angustia y desaliento de sus rivales, ya que, sin ser agobiantes en el ataque, su zona baja fue casi impenetrable para frenar cualquier arribo de los capitalinos.

Sin embargo, al minuto 70 surgió una luz de esperanza para los celestes. Rômulo Zanre le abrió la puerta a Cruz Azul para empatar el encuentro luego de pisar a Gabriel Fernández dentro del área chica.

Tras la revisión en el VAR, la infracción se confirmó y la Máquina obtuvo un penal que podía cambiar el destino del partido. El propio “Toro” tomó la responsabilidad desde los once pasos, pero la figura de Nahuel Guzmán volvió a agigantarse al adivinar el disparo y mantener con vida la ventaja auriazul.

Cruz Azul, ya sin más argumentos en el ataque, se vio beneficiado por un autogol de Juan Purata al 95, pero vio frustrada su posibilidad de avanzar a la final y, por si fuera poco, también perdió a Jesús Orozco Chiquete, luego de que el defensor se fracturara el tobillo.

De esta manera, Tigres está de regreso para pelear por un título más, dos años después de su última final, en una serie inédita frente a Toluca.

