Dónde ver EN VIVO la Semana 14 de la NFL

La Semana 14 de la NFL inició el pasado jueves con la victoria de los Lions sobre los Cowboys, y cerrará el lunes con el juego entre Chargers y Eagles. El grueso de la jornada se disputará este domingo con tres juegos que podrían definir los lideratos de la AFC Norte y Sur, así como la División Norte de la NFC.

Los Seahawks vuelan alto rumbo a Atlanta

Los Seahawks viajan al Mercedes-Benz Stadium para disputar un duelo frente a los Falcons.

Seattle llega con un notable impulso y registra marca de 6-1 contra la línea y 6-1 en resultados directos en sus siete compromisos más recientes, y quizá lo más llamativo, apenas han caído en uno de sus últimos 12 juegos como visitantes. Atlanta, en contraste, atraviesa un momento complicado, pues han sido derrotados en seis de sus últimos siete encuentros.

Seahawks vs. Falcons

Canal: DAZN

Horario: 12:00 hrs.

AFP

Colts y Jaguars se enfrentan por la cima

Los Colts y los Jaguars se verán las caras en el EverBank Stadium.

Jacksonville llega a esta jornada con marca de 8-4, al frente de la AFC Sur y con la intención de consolidar su dominio en la división. Los Jaguars arriban después de un contundente triunfo de 25-3 como visitantes ante los Titans. En cambio, los Colts también poseen registro de 8-4 y comparten la cima divisional, aunque vienen de una derrota por 20-16 frente a Texans.

Colts vs. Jaguars

Canal: Fox Sports 2

Horario: 12:00 hrs.

AFP

Washington y Vikings buscan oxígeno

Los Commanders y los Vikings se medirán en el US Bank Stadium.

Minnesota arriba al encuentro con marca de 4-8, ubicado en el último puesto de la NFC Norte. Los Vikings buscan levantarse después de una blanqueada de 26-0 frente a los Seahawks. Washington por su parte, posee un registro de 3-9 y se sitúa en el tercer lugar de la NFC Este. Los Commanders llegan tras una amarga derrota en casa por 27-26 ante los Broncos.

Commanders vs. Vikings

Canal: DAZN

Horario: 12:00 hrs.

AFP

La defensa de Bengals se mide ante Bills

Los Bills y los Bengals se verán las caras en la Semana 14 de la NFL.

Buffalo llega tras un contundente triunfo de 26-7 sobre los Steelers. Cincinnati, por su parte, dio la sorpresa al imponerse 32-14 como visitante ante los Ravens. Y aunque contar con Joe Burrow detrás del centro siempre representa una ventaja, en esta ocasión el mérito principal recayó en la defensa de los Bengals.

Bengals vs. Bills

Canal: VIX+

Horario: 12:00 hrs.

AFP

Ravens se miden a unos Steelers en riesgo

Desde el regreso de Lamar Jackson en la Semana 9, Baltimore ha jugado como un equipo decidido a recuperar el título de la AFC Norte. Tras conseguir cuatro triunfos en sus últimos cinco encuentros, los Ravens vuelven a instalarse en la cima de AFC Norte.

En contraste, los Steelers han dedicado la semana a hablar de recomenzar y dejar atrás sus tropiezos. Con marca de 6-6, su campaña pende de un hilo.

Steelers vs. Ravens

Canal: Fox Sports

Horario: 12:00 hrs.

AFP

Denver quiere impulso ante Raiders

Los Broncos continúan sumando triunfos y no solo se perfilan como amplios candidatos para quedarse con el título de la AFC Oeste, sino que también se han metido de lleno en la contienda por el primer lugar de la conferencia.

Si quieren ventaja de local en los Playoffs, la fórmula es simple y tienen que ganarle a uno de los equipos más débiles en el calendario hacia el final de la temporada: Los Raiders de Las Vegas.

Broncos vs. Raiders

Canal: Fox Sports 2

Horario: 15:05 hrs.

AFP

Bears y Packers reavivan su rivalidad

Los Bears y los Packers reactivan su histórica rivalidad en Lambeau Field.

Ambos conjuntos llegan al fin de semana motivados tras obtener importantes triunfos a mitad de semana, y con la lucha por la NFC Norte cada vez más cerrada, Chicago mantiene apenas un juego de ventaja sobre Green Bay en la tabla. Todo apunta a que será otro capítulo memorable de uno de los duelos más longevos del futbol americano.

Bears vs. Packers

Canal: Fox Sports

Horario: 15:25 hrs.

AFP

Texans amenazan la continuidad de Chiefs

Con marca de 6-6 y ubicados en el décimo lugar de la AFC, los Chiefs podrían quedar fuera de la contienda por los Playoffs.

Ahora encaran un reto complicado ante los Texans, con un registro de 7-5 y una de las defensas más sólidas de la liga. Chiefs, que ha alcanzado el Juego de Campeonato de la AFC las últimas siete campañas y suma 11 apariciones consecutivas en Postemporada, enfrenta hoy la posibilidad de ver frenada esa racha.

Texans vs. Chiefs