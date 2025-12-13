El silbatazo final de este domingo en el Estadio Nemesio Díez no será un simple pitido, sino el eco que consagre a un campeón y, posiblemente, a un nuevo bicampeón en el selecto grupo del futbol mexicano. La Gran Final del Apertura 2025 alcanza su clímax, con un drama inigualable: los Diablos Rojos del Toluca reciben a los Tigres de la UANL en el “Infierno” de la capital mexiquense, a las 19:00 horas.

La Ida en el "Volcán" se saldó con una ventaja mínima para los felinos, cortesía de un gol de Ángel Correa, tras un desafortunado error del arquero Hugo González. El tanto del argentino campeón del mundo, apenas al inicio del segundo tiempo, le dio a Tigres una bocanada de aire y la posibilidad de manejar el partido de vuelta con la historia a su favor.

Ahora, el equipo dirigido por Antonio Mohamed, actual campeón del Clausura 2025, se encuentra ante el desafío de su historia: necesitan ganar por dos goles de diferencia para levantar el trofeo y unirse a la lista de cinco bicampeones en la era de los torneos cortos (Pumas, León, Atlas y América son los otros). El "Turco" ya sabe lo que es dar un golpe de autoridad, como lo hizo al vencer a Tigres 4-1 en el global de la Semifinal del Clausura 2025, antes de coronarse ante el América.

La afición choricera sabe que su templo, el Nemesio Díez, debe ser una caldera. El regreso al “infierno” es la promesa de un equipo que, pese al revés, ha demostrado carácter y ha sido uno de los más sólidos de la liga. El llamado a la épica es ineludible.

Del otro lado, el equipo de Guido Pizarro y la experiencia de André-Pierre Gignac buscarán capitalizar su ventaja. Tigres ha sido históricamente superior a Toluca en Liguillas, ganando cinco de las seis eliminatorias previas entre ambos. Pese a que esta es una final inédita en la Liga MX, los felinos tienen el ADN de la garra y la experiencia en estas instancias.

Un campeonato significaría la novena estrella para Tigres, lo que les permitiría empatar a Cruz Azul en el cuarto lugar histórico. Para lograrlo, la defensa comandada por Nahuel Guzmán y el mediocampo de Guido Pizarro deben resistir el embate escarlata y no cometer errores que abran la puerta a la remontada.

El duelo está servido. Es la fuerza de una dinastía moderna contra la tradición de un grande que busca cimentar su bicampeonato. Todo se definirá en 90 minutos (o tal vez más) de pasión, sudor y gloria.

SV