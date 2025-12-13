Colombia y Corea del Sur visitan la Academia AGA rumbo al Mundial 2026

Atlas dio a conocer que delegaciones de las selecciones nacionales de Colombia y Corea del Sur realizaron visitas a la Academia AGA, con el objetivo de conocer a fondo sus instalaciones, infraestructura y modelo de operación, como parte de su proceso de planeación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Estas visitas se producen en un momento clave, luego de la publicación del calendario oficial del Mundial, el cual confirmó a Guadalajara como una de las sedes del torneo.

En ese contexto, ambas federaciones han comenzado a evaluar posibles sedes de entrenamiento y concentración, mostrando un interés particular en la Academia AGA, instalación que previamente ya había sido considerada por la FIFA como una de las potenciales bases operativas para selecciones nacionales durante la justa mundialista.

Durante el recorrido por el complejo, los representantes de Colombia y Corea del Sur pudieron conocer de primera mano la funcionalidad y el diseño de las instalaciones.

La Academia AGA cuenta con seis canchas profesionales, además de áreas especializadas de Ciencias Aplicadas al Deporte, que incluyen espacios para recuperación, análisis y preparación física, diseñados para cumplir con las exigencias del futbol de alto rendimiento.

Al finalizar la visita, las delegaciones expresaron comentarios altamente positivos sobre la distribución, estética y operatividad del complejo, destacando su capacidad para albergar a una selección nacional en un contexto de competencia mundialista, así como las condiciones que ofrece para el trabajo deportivo, logístico y de recuperación de los jugadores.

