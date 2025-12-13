A medida que la Temporada 2025-2026 de la NFL entra en su recta final con la Semana 15, el paisaje de los playoffs se aclara. Si bien ningún equipo ha asegurado su pase aún, varios se encuentran a un paso de sellar su boleto para el Super Bowl LX en Santa Clara, California. Los duelos de este domingo son cruciales, con escenarios de clasificación en juego y batallas directas por la postemporada.

La cima de la Conferencia Americana es un mano a mano entre los Broncos de Denver (11-2) y los Patriots de Nueva Inglaterra (11-2). Los Broncos mantienen la ventaja por el primer sembrado gracias a un mejor récord en la conferencia, aunque ambos equipos pueden asegurar su puesto en playoffs este domingo.

Los Patriots tienen la ruta más directa: una victoria en casa ante sus rivales divisionales, los Bills de Buffalo (9-4), no solo les daría un pase a la postemporada, sino que también les aseguraría el título de la AFC Este, un logro significativo tras varios años de dominio de los Bills.

La carrera por la Americana Sur se intensificó. Los Jaguars de Jacksonville (9-4) arrebataron el liderato a los Colts de Indianapolis (8-5). La grave lesión del mariscal de campo Daniel Jones en los Colts podría ser un factor determinante en su destino. Los Texans de Houston (8-5), en racha positiva, también se mantienen firmes en la contienda. Los Chiefs de Kansas City (6-7), fuera de la lucha divisional por primera vez en una década, ven sus esperanzas de Wild Card reducidas al mínimo.

La Conferencia Nacional está más cerrada, con tres equipos con 10 o más victorias en la contienda por el primer puesto y la ronda de descanso. Los Rams de Los Ángeles (10-3), Seahawks de Seattle (10-3) y los Packers de Green Bay (9-3-1) se disputan la cima, con los Rams y Seahawks luchando en la NFC Oeste.

La NFC Norte tuvo un cambio reciente: los Packers recuperaron el liderato al vencer a los Bears de Chicago (9-4). Los Lions de Detroit (8-5) se acercaron a un puesto de Wild Card con su importante victoria sobre los Cowboys. En la NFC Sur, la lucha se centra entre los Buccaneers de Tampa Bay (7-7), que cayeron en el Jueves por la Noche ante los Falcons, y los Panthers de Carolina (7-6).

Escenarios de Clasificación AFC:

* New England: Una victoria sobre Bills asegura el título de la AFC Este y un puesto en playoffs. También pueden asegurar su pase con diversas combinaciones de derrotas de Texans, Colts y Chargers.

* Denver: Una victoria sobre Packers les asegura un puesto en playoffs o pueden clasificar con varias combinaciones de derrotas de los equipos en la burbuja de Wild Card (Chargers, Jaguars, Texans, Colts).

Escenario de Clasificación NFC:

* Los Angeles: Tienen el camino más simple en la NFC; una victoria en su juego de la tarde asegura su puesto en la postemporada.

Análisis de los duelos clave del domingo (Wild Card y División)

| Bills vs. Patriots | Título AFC Este y Clasificación | El juego más importante de la AFC. Una victoria de Patriots les da la división; una victoria de Bills los mantiene en la pelea por el Este y es crucial para su posición de Wild Card.

| Packers vs. Broncos | Clasificación AFC y Sembrado NFC | Broncos buscan asegurar su pase. Packers buscan consolidarse en la cima de la NFC Norte y mantenerse en la carrera por el primer puesto de la conferencia.

| Lions vs. Rams | Clasificación NFC y Wild Card | Rams pueden clasificar con una victoria. Los Lions (8-5) buscan una victoria como visitante ante un contendiente directo para mantenerse en la burbuja de Wild Card de la NFC.

| Chargers vs. Chiefs | Wild Card AFC | Un juego de vida o muerte para los Chiefs, que deben ganar para mantener viva su diminuta esperanza de Wild Card. Los Chargers buscan mejorar su posición en la AFC como Wild Card y dejar a los Chiefs al borde de la eliminación.

| Colts vs. Seahawks | Wild Card AFC y NFC | Colts enfrentan una prueba difícil sin su QB titular; una derrota les complica seriamente el Wild Card de la AFC. Seahawks (10-3) buscan mantenerse en la cima de la NFC Oeste.

Calendario de los playoffs de la NFL

10-12 de enero de 2026: Ronda de comodines

17-18 de enero: Ronda divisional

25 de enero: Partidos de campeonato de la AFC y la NFC

8 de febrero: Super Bowl LX (en Santa Clara, California)

SEMANA 15

Jueves por la Noche:

Falcons 29-28 Buccaneers

Juegos para este domingo:

Browns vs Bears

Ravens vs Bengals

Cardinals vs Texans

Jets vs Jaguars

Chargers vs Chiefs

Bills vs Patriots

Commanders vs Giants

Raiders vs Eagles

Packers vs Broncos

Lions vs Rams

Panthers vs Saints

Colts vs Seahawks

Titans vs 49ers

Vikings vs Cowboys

Y el lunes por la Noche:

Dolphins vs Steelers

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF