Con la mira puesta en el Torneo Clausura 2026, Atlas avanza en la reconfiguración de su plantel con el objetivo de recuperar competitividad tras una etapa de resultados irregulares.

Luego de reforzar el sector defensivo con la llegada de dos zagueros centrales, la dirigencia rojinegra ha comenzado a enfocarse en el frente de ataque, una de las zonas que el equipo busca potenciar de cara al próximo torneo.

Dentro de este proceso, ha surgido el nombre del delantero uruguayo Facundo Batista, quien actualmente milita en el Atlético Nacional de Colombia. De acuerdo con reportes de medios sudamericanos, el atacante se encuentra entre las alternativas que analiza la institución tapatía, al tratarse de un futbolista con experiencia internacional y conocimiento del futbol mexicano.

Batista, de 26 años, ya tuvo participación en la Liga MX durante sus etapas con Necaxa y Querétaro, lo que representaría una ventaja en términos de adaptación. En caso de concretarse su llegada, el atacante podría aportar profundidad al ataque rojinegro y convertirse en una opción complementaria para Uros Djurdevic, actual referente ofensivo del equipo, brindando distintas variantes al esquema táctico.

El interés por el delantero no se limita a Atlas. Según información del periodista Pipe Sierra, de W Radio Colombia, Peñarol de Uruguay también sigue de cerca la situación del jugador, lo que podría generar competencia por su fichaje. No obstante, el conjunto rojinegro figura entre los clubes que monitorean su situación contractual de cara al próximo mercado de transferencias.

En cuanto a su rendimiento reciente, Batista dividió la temporada 2025 entre dos equipos. Con Polissya Zhytomyr, en la liga ucraniana, disputó 15 encuentros y marcó 7 goles, mostrando una etapa productiva frente al arco. Posteriormente, con Atlético Nacional, sumó 24 apariciones, en las que consiguió 4 anotaciones, principalmente ingresando desde el banquillo.

A lo largo de su carrera, el delantero uruguayo ha defendido las camisetas de Chiasso (Suiza), Ponte Preta (Brasil), Académico Viseu (Portugal), Deportivo Maldonado (Uruguay), Necaxa y Querétaro (México), Peñarol (Uruguay), Polissya Zhytomyr (Ucrania) y actualmente Atlético Nacional (Colombia).

