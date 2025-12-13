Fulham se impone 3-2 al Burnley con Raúl Jiménez como titular

El Fulham, con Raúl Jiménez en el once inicial, consiguió una valiosa victoria de 3-2 sobre el Burnley en el Estadio Turf Moor, resultado que le permitió dejar atrás dos derrotas consecutivas en la Premier League tras un duelo intenso y bien disputado.

El delantero mexicano tuvo actividad durante 79 minutos antes de ser sustituido. Aunque no logró hacerse presente en el marcador y mantuvo su racha sin gol, su trabajo en el frente de ataque fue clave para generar espacios y contribuir al funcionamiento ofensivo del conjunto londinense.

Desde los primeros minutos, el encuentro se caracterizó por la intensidad y el protagonismo de las jugadas a balón parado. Fulham abrió el marcador con Emile Smith Rowe, quien apareció dentro del área para definir de derecha, tras un centro preciso de Harry Wilson en un tiro de esquina que evidenció fallas en la zaga local.

El conjunto local no tardó en reaccionar y logró la igualdad gracias a Lesley Ugochukwu. El mediocampista culminó una acción rápida con un disparo raso de zurda desde el corazón del área, luego de un pase profundo de Josh Cullen que rompió la línea defensiva visitante.

Fulham volvió a tomar el control del marcador con otra jugada a balón parado. Calvin Bassey se impuso por arriba y conectó un potente cabezazo tras un nuevo servicio de Harry Wilson desde el córner, confirmando el dominio aéreo del equipo visitante.

Con Burnley lanzado al ataque en busca del empate, Fulham aprovechó los espacios y sentenció el partido al contragolpe. Samuel Chukwueze encabezó la transición y cedió el balón a Harry Wilson, quien definió con precisión de izquierda para ampliar la ventaja.

En los minutos finales, Burnley logró acortar distancias. Oliver Sonne apareció en el área y definió de zurda, con un remate colocado junto al poste izquierdo, pero el gol llegó demasiado tarde y no fue suficiente para evitar la caída de su equipo.

OF