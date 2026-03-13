Toluca y Atlas se ven las caras

El Torneo Clausura 2026 entra en su fase determinante y este sábado 14 de marzo, el Estadio Nemesio Díez será el escenario de uno de los choques más atractivos de la Jornada 11. A las 19:00 horas, el bicampeón del futbol mexicano, el Toluca, recibirá a unos necesitados rojinegros, en un encuentro donde las estadísticas, el cansancio físico y las ausencias por lesión jugarán un papel fundamental.

El presente de ambos equipos dicta realidades distintas en la tabla general. Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed marchan como sublíderes de la competencia con 24 unidades, acechando la cima y demostrando por qué ostentan la corona del balompié nacional. Por su parte, el Atlas de Diego Cocca llega herido tras caer en el Clásico Tapatío, ocupando la séptima posición con 16 puntos y con la urgencia de sumar para no poner en riesgo su permanencia en la zona de clasificación a la Liguilla.

Un factor que añade picante a la previa es la condición física. Hace apenas una semana, Diego Cocca justificó el tropiezo ante Chivas mencionando que su equipo llegaba en desventaja por la carga de la jornada doble. Sin embargo, para este compromiso los papeles se han invertido: el Atlas llega con una semana completa de descanso y preparación, mientras que el Toluca viene de un desgastante viaje a San Diego, California, donde cayeron 3-2 en la Concacaf Champions Cup el pasado miércoles.

No obstante, el cansancio no es el mayor problema para el "Turco" Mohamed. La derrota en Estados Unidos resultó carísima para la institución escarlata y para el futbol mexicano, tras confirmarse la gravedad de la lesión de rodilla de Marcel Ruiz. El mediocampista, pieza angular del bicampeonato y seleccionado nacional, se une a la trágica lista de bajas que se perderán el Mundial 2026, dejando un hueco difícil de llenar en el esquema táctico de los locales justo antes de enfrentar a los Zorros.

En cuanto a la historia reciente en el "Infierno", los antecedentes inclinan la balanza de manera abrumadora hacia los mexiquenses. En las últimas dos visitas del Atlas al Nemesio Díez (Apertura y Clausura 2024), el Toluca se impuso con contundentes marcadores de 4-1. De hecho, de los últimos diez enfrentamientos en suelo choricero, los Diablos han ganado siete, destacando victorias como el 3-2 del Apertura 2022 y el 4-1 del Clausura 2017. Los Rojinegros solo han podido rescatar dos triunfos en esta década (Clausura 2022 y 2020), además de dos empates.

Este sábado, el Atlas intentará aprovechar el golpe anímico y el desgaste del bicampeón para romper la racha negativa en Toluca. Para Diego Cocca, no hay más excusas: con equipo descansado y ante un rival mermado por la baja de su capitán, es el momento ideal para dar un golpe de autoridad que sane las heridas del Clásico y los catapulte de nuevo a la pelea por los primeros puestos.

“Yo creo que va a ser un adversario muy duro, sabemos que Toluca viene siempre bien, pero esos partidos te dan mucha confianza para seguir en el torneo. Si haces un buen partido allá, seguramente te da mucha confianza para volver a casa y hacer un gran partido y buscar los tres puntos”, digo Gustavo Ferraréis, jugador de los Zorros del Atlas.

“Esos partidos te exigen mucho más y te hacen estar más concentrado en los detalles. Eso también nos ayuda a crecer y a estar más preparados para ganar a equipos así”.

ANTECEDENTES EN TOLUCA

Apertura 2024 / Toluca 4-1 Atlas

Clausura 2024 / Toluca 4-1 Atlas

Apertura 2022 / Toluca 3-2 Atlas

Clausura 2022 / Toluca 2-4 Atlas

Clausura 2021 / Toluca 0-0 Atlas

Clausura 2020 / Toluca 2-3 Atlas

Clausura 2019 / Toluca 2-0 Atlas

Apertura 2017 / Toluca 3-2 Atlas

Clausura 2017 / Toluca 4-1 Atlas

Clausura 2016 / Toluca 1-1 Atlas

MF