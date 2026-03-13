Marcel Ruiz se queda sin Mundial

La Selección Mexicana de futbol ha recibido un golpe devastador en sus aspiraciones mundialistas. Este viernes 13 de marzo de 2026, el Toluca confirmó la peor noticia posible: su mediocampista estrella, Marcel Ruiz, ha sufrido una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial en la rodilla derecha.

El incidente ocurrió durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al San Diego FC. Aunque Ruiz abandonó el campo por su propio pie, los estudios exhaustivos realizados en el Centro Médico Toluca revelaron la gravedad del daño, el cual requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días.

Con un tiempo de recuperación estimado entre siete y nueve meses, el mediocampista queda oficialmente descartado para la Copa del Mundo 2026. Ruiz, quien se había consolidado como una pieza inamovible en el esquema de Javier Aguirre gracias a su visión de juego y equilibrio en el centro del campo, se une a la creciente lista de bajas sensibles para el Tri.

Esta noticia cierra una "semana de terror" para el futbol mexicano. Apenas hace 48 horas, el arquero del Club América, Luis Ángel Malagón, también se despidió del sueño mundialista tras sufrir una ruptura del tendón de Aquiles en el duelo contra Philadelphia Union.

La Selección Mexicana enfrenta una crisis médica sin precedentes a menos de 90 días del certamen global. A las bajas confirmadas de Ruiz y Malagón, se suman las dudas y procesos de recuperación de jugadores clave como César Huerta, Edson Álvarez y Santiago Giménez, complicando seriamente la planeación del cuerpo técnico nacional.

"Todos quienes formamos parte de esta institución lamentamos lo sucedido y nos solidarizamos con él", expresó el Toluca en su comunicado oficial.

MF