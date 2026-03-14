Pole récord y dominio total de Mercedes. El Gran Premio de China 2026 ha sido testigo de un momento que quedará grabado para siempre en los libros de oro del automovilismo. Kimi Antonelli, el joven prodigio italiano de Mercedes, ha conquistado la pole position, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en lograrlo con apenas 19 años, seis meses y 11 días. Con esta hazaña, Antonelli destroza el récord que Sebastian Vettel mantenía desde aquel lluvioso GP de Italia en 2008.

La sesión clasificatoria en Shanghái fue un torbellino de emociones para las "Flechas de Plata". Al inicio de la Q3, el drama se apoderó del garaje alemán cuando George Russell reportó problemas en la marcha y quedó momentáneamente detenido en la pista. Tras unos segundos de tensión, Russell logró arrancar y volver a boxes para solucionar el inconveniente técnico. La respuesta del equipo fue magistral: no solo repararon el monoplaza, sino que Russell voló sobre el asfalto para escoltar a su compañero, asegurando un 1-2 para Mercedes en la primera fila.

Detrás del dominio alemán, Lewis Hamilton reafirmó su gran arranque de temporada con Ferrari, adjudicándose la tercera posición de largada, seguido muy de cerca por su coequipero Charles Leclerc. Los McLaren de Piastri y Norris cerrarán la tercera fila en lo que promete ser una batalla estratégica sin tregua.

La otra cara de la moneda la vivió Red Bull, con un Max Verstappen que no encontró el ritmo y largará desde un inusual octavo puesto. Sin embargo, la mayor sorpresa negativa fue para la escudería Cadillac: mientras Valtteri Bottas saldrá vigésimo, el mexicano Sergio "Checo" Pérez cerrará la parrilla en la última posición tras una clasificación para el olvido. Bajo el sol de China, Antonelli liderará a la nueva generación en busca de su primera victoria.

Parrilla de salida

1. Kimi Antonelli / Mercedes

2. George Russell / Mercedes

3. Lewis Hamilton / Ferrari

4. Charles Leclerc / Ferrari

5. Oscar Piastri / McLaren

6. Lando Norris / McLaren

7. Pierre Gasly / Alpine

8. Max Verstappen / Red Bull

9. Isack Hadjar / Red Bull

10. Oliver Bearman / Haas

11. Nico Hulkenberg / Audi

12. Franco Colapinto / Alpine

13. Esteban Ocon / Haas

14. Lawson / RB

15. Arvid Lindblad / RB

16. Gabriel Bortoleto / Audi

17. Carlos Sainz / Williams

18. Alex Albon / Williams

19. Fernando Alonso / Aston Martin

20. Valtteri Bottas / Cadillac

21. Lance Stroll / Aston Martin

22. Sergio Pérez / Cadillac

