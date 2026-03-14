Messi, el "plan B" del estadio Azteca para recibir una estrella antes del Mundial 2026

La reinauguración del estadio Azteca, el 28 de marzo, con un juego entre las selecciones de México y Portugal tenía como cereza del pastel la participación de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la lesión que mantiene inactivo al delantero pone en peligro el plan.

El "Bicho" sufre una lesión en el muslo derecho y, aunque no es de gravedad, su recuperación se ha tomado con tal seriedad que incluso salió de Arabia Saudita, donde juega para el Al-Nassr, y viajó a España para ser tratado por especialistas de su confianza.

Su regreso al equipo saudí se espera para el 3 de abril en el juego contra el Al-Najma, pero su presencia en México no está garantizada.

Más si la ilusión de tener a Cristiano en el Azteca se desinfla, la de recibir a Messi cobra fuerza.

La directiva de las Águilas del América tiene planeado regresar al estadio Azteca después de su reinauguración, según declaraciones del periodista deportivo David Faitelson, por lo que los azulcremas disputarían en el histórico recinto sus juegos como local a partir del clásico joven contra Cruz Azul, el 11 de abril, lo que abre la posibilidad de recibir al Inter de Miami de Lionel Messi.

Para que esto se materialice, tanto las Águilas como el Inter deben superar los octavos de final del torneo regional.

Messi y el Inter de Miami podrían enfrentar al América. IMAGO7/E. Espinosa

Resultados de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf

El América consiguió una ventaja de 1-0 en el juego de ida contra el Philadelphia Union y tiene la mesa puesta para completar la obra el próximo miércoles en el partido de vuelta.

El Inter, por su parte, empató 0-0 con el Nashville y tendrá que ganar en la vuelta.

De darse esa combinación, el primer partido entre el América y el Inter de Miami se jugaría entre el 7 y el 9 de abril, en tanto que el segundo, presumiblemente en el estadio Azteca, el día 14 o el 16 del mismo mes.