Futbol hoy 14 de marzo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El sábado 14 de marzo de 2026 será uno de esos días en los que hay futbol a todas horas. Desde la madrugada con actividad en Asia y Oceanía, pasando por las ligas europeas importantes como LaLiga, Premier League, Bundesliga y Serie A, hasta llegar a una noche intensa en Liga MX, MLS y demás.

Para que no tengas que perder tiempo buscando dónde ver cada partido, aquí tienes el calendario completo del día, organizado por torneo, con horarios, canales o plataformas de transmisión para seguir todos los juegos EN VIVO este sábado.

Partidos HOY sábado 14 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • San Luis vs Pachuca | 17:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |
  • Chivas vs Santos | 17:07 | Amazon Prime Video |
  • Toluca vs Atlas | 19:00 | TUDN, TV Azteca, Canal 5, ViX Premium |
  • León vs Xolos | 19:00 | FOX One, FOX+ |
  • Pumas vs Cruz Azul | 21:10 | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |

Partidos HOY sábado 14 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Atlético Morelia vs Tepatitlán | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Cancún FC vs Club Atlético La Paz | 19:00 | Canal por confirmar |
  • Dorados de Sinaloa vs Leones Negros | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 3 |

Partidos HOY sábado 14 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Girona vs Athletic Club | 07:00 | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Getafe | 09:15 | SKY Sports |
  • Real Oviedo vs Valencia CF | 11:30 | SKY Sports |
  • Real Madrid vs Elche | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 14 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Sunderland vs Brighton | 09:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Burnley vs Bournemouth | 09:00 | HBO MAX |
  • Arsenal vs Everton | 11:30 | FOX One, FOX |
  • Chelsea vs Newcastle | 11:30 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • West Ham vs Manchester City | 14:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY sábado 14 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Inter Milan vs Atalanta | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |
  • Napoli vs US Lecce | 11:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |
  • Udinese vs Juventus | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY sábado 14 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lorient vs Lens | 10:00 | FOX One |
  • Angers vs Nice | 12:00 | FOX One |
  • AS Monaco vs Stade Brestois | 14:05 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY sábado 14 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • Bayer Leverkusen vs FC Bayern | 08:30 | SKY Sports |
  • Hamburger SV vs FC Köln | 11:30 | SKY Sports |

Partidos HOY sábado 14 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

  • Toronto FC vs New York RB | 11:00 | Apple TV |
  • Atlanta United vs Philadelphia Union | 13:15 | Apple TV |
  • Columbus Crew vs Nashville SC | 16:15 | Apple TV |
  • New York City vs Colorado Rapids | 17:30 | Apple TV |
  • Orlando City vs CF Montréal | 17:30 | Apple TV |
  • Charlotte FC vs Inter Miami CF | 17:30 | Apple TV |
  • Chicago Fire vs DC United | 18:30 | Apple TV |
  • FC Dallas vs San Diego FC | 18:30 | Apple TV |
  • Houston Dynamo vs Portland Timbers | 18:30 | Apple TV |
  • LA Galaxy vs Sporting KC | 19:30 | Apple TV |
  • Real Salt Lake vs Austin FC | 19:30 | Apple TV |
  • Los Angeles FC vs St. Louis City SC | 20:30 | Apple TV |

Partidos HOY sábado 14 de marzo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • PSV Eindhoven vs NEC Nijmegen | 11:45 | Disney+ Premium |
  • Ajax vs Sparta Rotterdam | 14:00 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

