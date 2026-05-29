El capítulo final de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions) 2026 se jugará el sábado 30 de mayo ; los Diablos Rojos del Toluca se medirán contra los Tigres UANL en el Nemesio Diez y solo uno levantará el título continental.

El argentino Antonio Mohamed dice que Toluca es favorito sobre los universitarios, pero los favoritismos se acaban cuando se da el silbatazo inicial y todo puede pasar en una Final. Te compartiremos dónde y a qué hora ver EN VIVO este desenlace .

Toluca es el favorito: Mohamed

El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Toluca mexicano, declaró este viernes que su equipo es favorito para derrotar a los Tigres UANL en la Final de la Concachampions.

"El equipo conserva esa voracidad de victoria; sabemos que no será sencillo ante un rival difícil, pero tenemos la ventaja de jugar de local, por eso somos favoritos sobre ellos. Va a ser una Final muy cerrada en la que los detalles marcarán la diferencia ", aseveró el técnico.

El Toluca recibirá este sábado a los Tigres UANL en el duelo por el título continental . El estratega señaló que, en lugar de presión, su equipo tiene una gran ilusión por jugar este partido .

"No manejamos presión, manejamos ilusión y sueños. La presión te paraliza y nosotros debemos disfrutar cada partido, pero estamos preparados para todo. Puede que no ganemos, es fútbol y puede pasar, pero queremos triunfar, es una gran ilusión", subrayó el "Turco".

Mohamed aceptó que será complicado superar a los Tigres, uno de los equipos más ganadores del futbol mexicano desde el 2010 .

"Va a ser un juego de mucho estudio porque cualquier error puede inclinar la balanza. Tigres es un equipo complicado, pero nuestro objetivo es terminar las jugadas y ser contundentes, vamos a ir por el resultado, no vamos a traicionar nuestra idea", explicó.

El argentino compartió su deseo de dejar una huella profunda en la historia del Toluca, equipo con el que ya fue bicampeón en la Liga MX, para lo cual busca levantar este título internacional.

"Es reconfortante el cariño que me tiene la afición. Cuando llegué a este equipo, el objetivo era entrar en la historia y lo hicimos con los títulos de liga, ahora esperemos mañana ganar esta copa para ser recordado por siempre", dijo Mohamed.

El portugués Paulinho, goleador del equipo, coincidió con su técnico en las razones por las que el Toluca necesita levantar este trofeo.

"No podemos ir con una carga emocional de que este trofeo no se gana desde el 2003. Sabemos que para este equipo es muy importante porque nos da la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes, es algo que nos da mucha ilusión para ganar", puntualizó el delantero.

Para los Diablos Rojos ésta será su sexta final en la historia del certamen de la Concacaf; acumula dos triunfos, en 1968 y 2003, y tres tropiezos, 1998, 2006 y 2014.

¿Dónde ver EN VIVO la Final de la Concachampions?

Toluca vs Tigres UANL

Fecha : 30 de mayo

: 30 de mayo Sede : Estadio Nemesio Diez

: Estadio Nemesio Diez Hora : 18:00

: 18:00 Transmisión: FOX One y FOX

Horarios del centro de México

Sujeto a cambios de transmisión

Con información de SUN.

Te recomendamos: El Atleti desmiente haber recibido oferta del Barcelona por Julián Alvarez y trolea a aficionados en redes

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF