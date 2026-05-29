Toluca y Tigres se juegan la Final de CONCACAF Champions Cup

El fútbol de la región está listo para vivir una de sus noches más importantes del año. Toluca y Tigres disputarán este 30 de mayo la gran Final de la CONCACAF Champions Cup 2026, en un enfrentamiento que reunirá a dos de las instituciones más protagonistas del fútbol mexicano en la última década y que, además del campeonato continental, pondrá en juego el primer boleto de la confederación rumbo a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

La final enfrenta dos proyectos acostumbrados a competir al máximo nivel. Toluca llega en uno de los momentos más sólidos de su historia reciente, luego de conquistar el bicampeonato de Liga MX en el Clausura y Apertura 2025 bajo el mando de Antonio Mohamed. Ahora, los Diablos Rojos buscarán trasladar ese dominio al plano internacional y conquistar el tercer título de CONCACAF en la historia del club, tras las consagraciones de 1968 y 2003.

Del otro lado, Tigres buscará volver a la cima del fútbol de la región y sumar un nuevo campeonato continental a sus vitrinas, luego del título obtenido en 2020. El conjunto regiomontano llega respaldado por la experiencia de un plantel habituado a disputar instancias decisivas y por una historia reciente que lo ha convertido en uno de los equipos más competitivos de la zona.

Más allá de la cancha, Caliente.mx reafirma su compromiso con el fútbol de la región como patrocinador de Toluca y de la CONCACAF Champions Cup 2026, formando parte de la experiencia alrededor de la final con presencia especial durante el evento y una sorpresa preparada para los asistentes.

La expectativa alrededor del encuentro también comienza a reflejarse en los momios disponibles a través de Caliente.mx, donde Toluca aparece con una línea de -110 para conquistar el título, mientras que Tigres cuenta con momio de +285. El empate en tiempo regular, por su parte, se mantiene en +260, anticipando una final cerrada entre dos planteles acostumbrados a competir bajo presión.

En caso de apostar $1,000 pesos por Toluca campeón ganarías $1,910 pesos, y en caso de apostar $1,000 pesos por Tigres campeón ganarías $3,850 pesos.

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Nota: Los momios del partido pueden variar previo al inicio de este. Para mayor información te sugerimos visitar el sitio y aplicación de caliente.mx.

