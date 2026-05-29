Barcelona presenta a su primer refuerzo rumbo a la siguiente temporada

Después de un retraso de hasta ocho horas, el FC Barcelona presentó a su primer refuerzo en búsqueda del armado del equipo rumbo a la siguiente temporada. Se trata del atacante inglés Anthony Gordon, de 25 años de edad, quien participará en el Mundial 2026 de la FIFA en unas semanas y posteriormente se incorporará al vigente campeón de España.

El Barcelona oficializó este viernes la contratación del jugador procedente del Newcastle, tras una operación que rondaría 70 millones de euros más 10 millones en bonus, de acuerdo con medios. El club catalán no ha fijado la ficha final de compra. Gordon se incorporará al club blaugrana por las próximas cinco temporadas.

Gordon, quien estaba anunciado para firmar alrededor de las 13:00 horas de Barcelona, terminó estampando su firma hasta las 21:00 horas debido a una serie de cuestiones burocráticas pendientes entre las partes negociantes.

El atacante llega tras haber anotado 17 goles la campaña pasada con el Newcastle, incluidos 10 goles en la UEFA Champions League; uno de ellos anotado contra el propio Barcelona en la ronda de Octavos de Final de la Liga de Campeones.

Con ello, Anthony Gordon se convirtió en el primer refuerzo del Barcelona de Hansi Flick rumbo a la próxima temporada, tras haber ganado LaLiga, pero quedándose cortos en Champions y Copa del Rey. El inglés suele jugar de extremo izquierdo, aunque también ha acumulado actuaciones de centrodelantero.

Con información de EFE y AP

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