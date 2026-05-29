México se enfrenta a Australia en su adiós en los Estados Unidos previo a la Copa Mundial 2026

La Selección Mexicana se despedirá de la afición de los Estados Unidos antes de encarar la Copa del Mundo de 2026 cuando enfrente a Australia en el Rose Bowl Stadium, un escenario que se ha convertido en uno de los más representativos para el Tricolor en territorio estadounidense. El duelo también servirá para que algunos jugadores se muestren y levanten la mano para ser considerados en la lista final de convocados de cara a la justa mundialista.

El historial entre México y Australia

La primera vez que México y Australia se enfrentaron fue en diciembre de 1970, apenas unos meses después del Mundial celebrado en nuestro país. Aquel partido amistoso se disputó en la cancha del Estadio Azteca y terminó con una contundente victoria de 3-0 para el conjunto nacional. Hasta el día de hoy, ese sigue siendo el único triunfo mexicano sobre los Socceroos.

Tuvieron que pasar diez años para un nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones. En agosto de 1980, México viajó a Oceanía para disputar dos encuentros amistosos en territorio australiano. El primero se jugó en Melbourne y terminó empatado 2-2, mientras que el segundo, celebrado en Sídney, concluyó 1-1. Aquella gira dejó claro que Australia comenzaba a consolidarse como un rival incómodo para el Tricolor.

El siguiente capítulo llegó casi dos décadas después, cuando ambos combinados se encontraron por primera vez en una competencia oficial durante la Copa Confederaciones de 1997. En ese torneo, Australia consiguió su primera victoria sobre México tras imponerse 3-1, resultado que marcó un cambio en los antecedentes entre ambas selecciones.

Posteriormente, el destino volvió a cruzarlos en otra edición de la Copa Confederaciones. México llegó como campeón defensor del certamen, pero nuevamente sufrió ante los australianos y no pudo refrendar el título, confirmando la dificultad que históricamente le ha representado este rival.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se dio en septiembre de 2023, en un amistoso que terminó 2-2 y que dejó una remontada mexicana llena de emociones. Australia tomó ventaja de 2-0, pero el Tricolor reaccionó con anotaciones de Raúl Jiménez y César Huerta, quien esa noche debutó con la Selección Mexicana y marcó el gol del empate.

Además del atractivo histórico del duelo, el encuentro tendrá un significado especial por el escenario en el que se disputará. El Rose Bowl ha sido una sede emblemática para la Selección Mexicana en Estados Unidos. Ahí, el Tricolor ha disputado 18 partidos, con saldo de 11 victorias, cuatro empates y solo tres derrotas.

La primera victoria de México en este estadio llegó en 1997 con un triunfo de 2-0 sobre Estados Unidos, mientras que la más reciente fue en 2024, cuando goleó 3-0 a Nueva Zelanda.

Ahora, ante Australia, el equipo nacional se despedirá de la afición mexicana en suelo estadounidense con una actuación convincente antes de afrontar el reto más importante de su historia reciente: la Copa del Mundo de 2026.

Datos sobre el partido México vs Australia

La Selección Mexicana disputará este sábado 30 de mayo el partido amistoso frente a Australia en el ya mencionado Rose Bowl Stadium, de Pasadena, California, en Estados Unidos, como parte de su preparación rumbo al arranque del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 20:00 horas y podrá verse en vivo a través de televisión abierta, de paga y por streaming.

Fecha y hora: Sábado 30 de mayo, 20:00 horas

Sábado 30 de mayo, 20:00 horas Estadio: Rose Bowl Stadium, Pasadena, California, Estados Unidos

*Horarios del centro de México

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