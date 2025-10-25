El duelo entre Toluca y Pachuca se jugará este domingo dentro de la Jornada 15 del Apertura 2025. En uno de los encuentros que cierran la semana de la Liga MX, se enfrentan unos Diablos que buscan mantenerse en el liderato general ante unos Tuzos que quieren seguir en la pelea por la Liguilla. En esta nota te dejamos la información sobre a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Toluca y Pachuca a la Jornada 15 de la Liga MX

Los Diablos Rojos del Toluca afrontarán una complicada tarea este domingo en su casa: deberán quedarse con los tres puntos ante los hidalguenses, pues varios equipos les pisan los talones en la lucha por el liderato del certamen.

Los dirigidos por Antonio "El Turco" Mohamed llegan a este encuentro tras empatar sin goles (0-0) en su visita a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

Por su parte, los Tuzos del Pachuca sufrieron una dolorosa derrota (1-2) como locales frente a los Tigres de Guido Pizarro, en un duelo marcado por una lluvia de tarjetas rojas y amarillas que condicionó el desarrollo del juego.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca y Pachuca de la J15 - Liga MX

Este domingo 26 de octubre, Toluca recibirá a Pachuca en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, Estado de México, por la Jornada 15 del Apertura 2025. El partido comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y estará disponible por streaming. También podrás seguir las jugadas y el marcador en las redes de ambos equipos y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 26 de octubre, 19:00 horas

Domingo 26 de octubre, 19:00 horas Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Nemesio Diez, Toluca, Estado de México Transmisión: Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Calendario de partidos de la J15 del Apertura 2025

OF