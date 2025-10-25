El británico Lando Norris fue el más rápido en la tercera práctica libre (FP3) del Gran Premio de México 2025 de Fórmula 1 (F1) disputada este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de aficionados colmaron las gradas con un ambiente vibrante y entusiasta. El piloto de McLaren marcó un mejor tiempo de 1:16.633, consolidándose como uno de los principales candidatos a pelear por la pole position en la clasificación de esta tarde.

El rendimiento de Norris volvió a destacar por su consistencia y ritmo fuerte en las tandas cortas, lo que confirma el buen momento del equipo de Woking. Su compañero Oscar Piastri, sin embargo, no tuvo la misma fortuna: aunque terminó en el quinto puesto, a solo seis décimas del líder, el australiano se mostró molesto tras bajarse del monoplaza, evidenciando frustración por no haber podido igualar el desempeño de su coequipero.

Detrás de Norris, Lewis Hamilton se ubicó segundo con su Ferrari, a 0.345 segundos, mostrando que la Scuderia tiene potencial para pelear al frente. El siete veces campeón del mundo se mostró sólido en los sectores más lentos del trazado, donde la tracción y la estabilidad fueron clave. George Russell, con el Mercedes, completó el podio virtual al terminar tercero (+0.512), ratificando que la escudería alemana se mantiene competitiva en un circuito que históricamente no le ha favorecido.

Por su parte, Max Verstappen, quien parte como favorito para la carrera del domingo, no tuvo su mejor jornada y finalizó en el sexto lugar. El neerlandés de Red Bull se mostró incómodo con el balance de su monoplaza, lo que impidió que extrajera su máximo potencial en las condiciones del mediodía capitalino.

La sesión dejó ver un panorama apretado y emocionante de cara a la clasificación, que se llevará a cabo a las 15:00 horas (tiempo del centro de México), donde se definirá la parrilla para el Gran Premio mexicano. Las tribunas, repletas de pasión y banderas, prometen hacer vibrar cada giro de la jornada de F1.

