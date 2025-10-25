El piloto regiomontano de McLaren, Patricio O'Ward, tiene claros sus objetivos y sus prioridades, y es por eso que, a pesar de haber sufrido una intoxicación previa a su participación en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), jamás consideró que abandonar la pista fuera una opción.

"Desde la madrugada andaba ya mal. No dormí bien, anduve batallando toda la noche, pero encontré las fuerzas para hacerlo. Yo lo quería hacer. O sea, no había nada en mi mente que pensara que no, porque estas oportunidades no salen todos los días y hay que sacarlas adelante".

O'Ward tomó la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez en lugar de Lando Norris, y aunque terminó en el lugar número 13 de la sesión, asegura que logró recabar la información que buscaban.

"Estoy muy agradecido de que la pude hacer (la sesión) y de que pudimos completar el programa, porque sí fue bastante detallada la información. Por ejemplo, Oscar (Piastri) traía otras llantas; nosotros traíamos las duras. Entonces, como se dice por ahí, ‘divide y vencerás’, ese es el detalle para encontrarle lo más que puedas al auto".

Pato también participó en las prácticas libres de la edición 2024 del Gran Premio de México y notó algunos cambios significativos en el monoplaza.

"Encontré un auto más rápido, un auto más capaz, neumáticos diferentes al año pasado, un programa diferente también. Pero me sentí bien".

El regiomontano aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido por parte de la afición presente en la Magdalena Mixhuca.

"Obviamente, la afición me ha recibido con muchísimo amor. Y pues ha sido un placer y un honor representarlos en pista este fin de semana", agregó. "Durante mi última vuelta a bordo del McLaren, aproveché para ver a la tribuna y a la afición. En mi última vuelta sí volteé y vi a las gradas porque había mucha gente, y fue un gusto poder participar".

