El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX avanza hacia su fase decisiva con la actividad de la Jornada 15, que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de octubre. El campeonato mexicano entra en un punto destacado para varios equipos que buscan asegurar su lugar en la zona de clasificación directa o mantenerse en puestos de Play In para tener la oportunidad de buscar su boleto. La agenda de los partidos en el cierre de esta fecha doble permitirá seguir la actividad a través de distintos canales y plataformas digitales, con duelos disponibles tanto en señal abierta como en televisión restringida o por streaming.

Esta jornada marca uno de los fines de semana más relevantes del calendario, con enfrentamientos que pueden definir el cierre de la fase regular. El duelo entre Chivas y Atlas destaca como el principal atractivo, no solo por la rivalidad entre ambos, sino también por lo que representa en términos de la Tabla General. Además del Clásico Tapatío, otros equipos con aspiraciones de Liguilla directa o Play In intentarán sumar puntos para mantener vivas sus posibilidades en este cierre de la fase regular.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J15 de la Liga MX en vivo

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México.

Calendario de partidos J15 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 24 de octubre de 2025

Juárez vs Puebla

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One

Mazatlán vs América

Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7

Sábado, 25 de octubre de 2025

Tigres vs Xolos

Sede: Estadio Universitario, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7

León vs Pumas

Sede: Estadio León, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One

Chivas vs Atlas

Sede: Estadio Akron, 19:07 horas

Transmisión (canales): Amazon Prime Video (Míralo en vivo)

Cruz Azul vs Monterrey

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas

Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Domingo, 26 de octubre de 2025

Santos vs Querétaro

Sede: Estadio TSM Corona, 16:00 horas

Transmisión (canales): ViX Premium

Toluca vs Pachuca

Sede: Estadio Nemesio Diez, 18:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One

San Luis vs Necaxa

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 18:00 horas

Transmisión (canales): Disney+ Premium, ESPN 2

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

