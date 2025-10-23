El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX avanza hacia su fase decisiva con la actividad de la Jornada 15, que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de octubre. El campeonato mexicano entra en un punto destacado para varios equipos que buscan asegurar su lugar en la zona de clasificación directa o mantenerse en puestos de Play In para tener la oportunidad de buscar su boleto. La agenda de los partidos en el cierre de esta fecha doble permitirá seguir la actividad a través de distintos canales y plataformas digitales, con duelos disponibles tanto en señal abierta como en televisión restringida o por streaming.Esta jornada marca uno de los fines de semana más relevantes del calendario, con enfrentamientos que pueden definir el cierre de la fase regular. El duelo entre Chivas y Atlas destaca como el principal atractivo, no solo por la rivalidad entre ambos, sino también por lo que representa en términos de la Tabla General. Además del Clásico Tapatío, otros equipos con aspiraciones de Liguilla directa o Play In intentarán sumar puntos para mantener vivas sus posibilidades en este cierre de la fase regular.Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la Jornada 15 del Apertura 2025, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF