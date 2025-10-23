Jueves, 23 de Octubre 2025

Calendario de partidos de la J15 del Apertura 2025

La J15 promete emociones con equipos que pelean en lo alto de la tabla y otros que buscan despertar para unirse a la pelea por avanzar a la siguiente fase; estos son los enfrentamientos

Por: Oralia López

En esta Jornada 15, algunos partidos se transmitirán solo por streaming, mientras que otros podrán verse en televisión abierta o de paga. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX avanza hacia su fase decisiva con la actividad de la Jornada 15, que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de octubre. El campeonato mexicano entra en un punto destacado para varios equipos que buscan asegurar su lugar en la zona de clasificación directa o mantenerse en puestos de Play In para tener la oportunidad de buscar su boleto. La agenda de los partidos en el cierre de esta fecha doble permitirá seguir la actividad a través de distintos canales y plataformas digitales, con duelos disponibles tanto en señal abierta como en televisión restringida o por streaming.

Esta jornada marca uno de los fines de semana más relevantes del calendario, con enfrentamientos que pueden definir el cierre de la fase regular. El duelo entre Chivas y Atlas destaca como el principal atractivo, no solo por la rivalidad entre ambos, sino también por lo que representa en términos de la Tabla General. Además del Clásico Tapatío, otros equipos con aspiraciones de Liguilla directa o Play In intentarán sumar puntos para mantener vivas sus posibilidades en este cierre de la fase regular.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J15 de la Liga MX en vivo

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión o servicios de streaming disponibles en México. 

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura de la Jornada 15 del Apertura 2025, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas y las noticias más relevantes de los equipos de la Liga MX.

Calendario de partidos J15 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 24 de octubre de 2025

Juárez vs Puebla

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One

Mazatlán vs América

  • Sede: Estadio El Encanto, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7

Sábado, 25 de octubre de 2025

Tigres vs Xolos

  • Sede: Estadio Universitario, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7

León vs Pumas

  • Sede: Estadio León, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, FOX One

Chivas vs Atlas

  • Sede: Estadio Akron, 19:07 horas
  • Transmisión (canales): Amazon Prime Video (Míralo en vivo)

Cruz Azul vs Monterrey

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium, TUDN, Canal 5

Domingo, 26 de octubre de 2025

Santos vs Querétaro

  • Sede: Estadio TSM Corona, 16:00 horas
  • Transmisión (canales): ViX Premium

Toluca vs Pachuca

  • Sede: Estadio Nemesio Diez, 18:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One

San Luis vs Necaxa

  • Sede: Estadio Alfonso Lastras, 18:00 horas
  • Transmisión (canales): Disney+ Premium, ESPN 2

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

