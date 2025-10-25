Tras una paliza de los Blue Jays en el primer juego, la Serie Mundial 2025 continúa este sábado 25 de octubre con el duelo 2 Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays, el cual resulta ser clave en la batalla por el título de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés). Los californianos buscarán emparejar la serie, mientras que los canadienses intentarán mantener su ventaja ante su afición en el Rogers Centre. Aquí te contamos a qué hora se juega y dónde ver EN VIVO este enfrentamiento del Clásico de Otoño.

Así fue el primer juego de la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays

Ayer viernes, los Blue Jays arrancaron con victoria la Serie Mundial 2025 al apalear por 11-4 a los Dodgers en el primer juego, disputado en el Rogers Centre de Toronto, Canadá. Addison Barger fue la gran figura al conectar un Grand Slam, mientras que el catcher mexicano Alejandro Kirk aportó un jonrón de dos carreras para coronar una ofensiva de nueve anotaciones en la sexta entrada.

Los Dodgers habían tomado ventaja de 2-0 con carreras impulsadas por Teoscar Hernández y Will Smith, pero los Blue Jays empataron con un cuadrangular de Daulton Varsho y un sencillo de Kirk. Luego vino la debacle angelina: Snell dejó las bases llenas en el sexto episodio y su relevo fue castigado de forma implacable, incluido el primer Grand Slam emergente en la historia de una Serie Mundial.

El novato Trey Yesavage, de 22 años, abrió por Toronto y dejó el duelo empatado tras cuatro entradas. La victoria fue para el dominicano Seranthony Domínguez (1-0) y la derrota para Blake Snell (0-1). La estrella japonesa Shohei Ohtani descontó para los Dodgers con un jonrón de dos carreras en el séptimo episodio.

Con el marcador 1-0 a favor de Toronto, la Serie Mundial seguirá este sábado en el mismo escenario, donde los canadienses buscarán ampliar su ventaja en casa.

Dónde ver la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays

Fecha y hora : Sábado 25 de octubre, 18:00 horas

: Sábado 25 de octubre, 18:00 horas Sede: Rogers Centre, Toronto, Canadá

Rogers Centre, Toronto, Canadá Transmisión (canales): ESPN, Disney+, FOX One

