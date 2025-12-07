Jesús Orozco Chiquete envía emotivo mensaje a la afición de Cruz Azul tras su lesión

Jesús Orozco Chiquete rompió el silencio tras la escalofriante lesión que sufrió en el duelo entre Cruz Azul y Tigres en el Estadio Universitario, dentro del partido de Vuelta de la Semifinal, y envió un emotivo mensaje a la afición cementera, que se mantuvo pendiente de su estado desde el primer instante. El defensor mexicano, visiblemente conmovido, agradeció cada una de las muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas.

“Gracias de corazón por cada mensaje, por cada muestra de cariño y por todo el apoyo que he recibido en estas horas tan complicadas”, expresó Orozco Chiquete en un comunicado difundido en sus redes sociales, donde también dedicó palabras especiales a sus compañeros y al cuerpo técnico. “Gracias por arroparme desde el primer momento”, añadió.

El jugador no dejó pasar la oportunidad de reconocer la actitud de la afición rival, que se puso de pie para aplaudirlo mientras era retirado del campo. “Quiero reconocer y agradecer a la afición de Tigres, que se comportó a la altura y me regaló un aplauso que nunca voy a olvidar. Ese gesto habla de la grandeza del futbol y de su gente”, afirmó.

Sobre su futuro inmediato, Orozco Chiquete aceptó que el camino será largo, pero mantiene la mirada firme en su recuperación. “El camino no será fácil, pero sé que junto a esta gran institución, saldré aún más fuerte. Nos vemos pronto”, concluyó.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha emitido un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión. Una vez que se determine su diagnóstico, se sabrá si el defensor podrá mantenerse en la carrera hacia la Copa del Mundo 2026, torneo para el cual Javier Aguirre lo tiene considerado dentro de su proyecto defensivo con la Selección Mexicana.

