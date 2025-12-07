Sergio Ramos se despide del Monterrey entre liderazgo y ausencia de títulos

Sergio Ramos confirmó su salida del Monterrey tras la eliminación del Apertura 2025 a manos del Toluca. Con ello, el ex capitán del Real Madrid pone fin a su etapa en México, dejando una huella mediática importante, pero sin lograr títulos con los Rayados, al igual que ha ocurrido con otros fichajes “bomba” en la Liga MX.

El español llegó al Monterrey en 2025, generando grandes expectativas gracias a su trayectoria internacional. Durante su estancia, disputó 27 partidos en Liga MX, anotó ocho goles con el equipo y participó en competencias internacionales como la Copa de Campeones de la Concacaf, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes, donde marcó un gol de cabeza ante el Inter de Milán.

Ramos aportó liderazgo, visibilidad mediática e impulso al club, tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, Monterrey no logró conquistar títulos durante su paso, siendo eliminado en semifinales del Apertura 2025. A pesar de su aporte ofensivo y defensivo, su presencia no fue suficiente para cambiar los resultados colectivos.

Tras la eliminación ante Toluca, Ramos declaró: “Al final, yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada, y, obviamente, sí, es mi último partido (con Rayados)”, dijo en entrevista al final del juego.

La llegada de Sergio Ramos a México se suma a la lista de figuras internacionales que han llegado al fútbol mexicano; algunas han dejado una huella imborrable en la Liga MX, mientras que otras han pasado desapercibidas.

André-Pierre Gignac llegó a Tigres UANL en 2015 y rápidamente se convirtió en ídolo y máximo goleador histórico del club, conquistando cinco títulos de Liga MX, una Liga de Campeones de la Concacaf y destacando en torneos internacionales como el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores.

Ese mismo año, Ronaldinho arribó a los Gallos Blancos de Querétaro y llevó al equipo a la final del Clausura bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich, aunque no lograron el título; su presencia elevó la visibilidad internacional de la Liga MX.

Iván Zamorano llegó al América en 2001 para romper una sequía de 13 años sin títulos. Proveniente del Real Madrid y del Inter de Milán, anotó 38 goles en cuatro torneos y guió al equipo al campeonato, consolidándose como una de las figuras más importantes de la historia reciente de los azulcremas.

Con la llegada del español Emilio Butragueño al Celaya en 1996, más equipos en el fútbol mexicano comenzaron a apostar por fichar futbolistas de talla mundial, ya que, tras tres temporadas en México, dejó una huella imborrable tanto en el club como entre la afición, siendo uno de los extranjeros más recordados en la historia del fútbol mexicano.

A lo largo de los años, varios fichajes mediáticos en la Liga MX no lograron destacarse. Bebeto llegó a Toros Neza en 1999 con grandes expectativas, pero su paso por México fue breve y decepcionante. Otro brasileño que decepcionó fue Dani Alves, quien arribó a Pumas en 2022 buscando mantenerse en forma para el Mundial de Qatar, aunque su estancia se vio afectada por problemas legales en España.

De manera similar, James Rodríguez llegó a León en 2025 como un “fichaje bomba” de cara al Mundial de Clubes; pese a un rendimiento aceptable, no mantuvo el nivel esperado. Ese mismo año, Aaron Ramsey tuvo un paso breve y discreto por Pumas, terminó su contrato tras unos meses y fue considerado uno de los fichajes internacionales menos exitosos en la historia del club.

