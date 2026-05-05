El Estadio Nemesio Díez se prepara para una noche de gala y máxima tensión este miércoles, cuando el Toluca reciba a Los Ángeles FC en el partido de vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. Los Diablos Rojos, actuales campeones de la Liga MX, tienen la misión de revertir el 2-1 sufrido en territorio estadounidense la semana pasada para instalarse en su sexta final de la confederación.

Con esto, el ganador de esta serie ente choriceros y angelinos estaría enfrentando a los Tigres de la UANL, que dio cuenta del Nashville SC en la otra semifinal, por lo que podría haber Final de Liga MX, o bien, enfrentar a un equipo de cada país.

El panorama para el conjunto mexiquense es desafiante pero alentador gracias al criterio de desempate. El gol anotado por Jesús Angulo en la ida otorga a Toluca una ventaja estratégica: una victoria de 1-0 en casa sería suficiente para avanzar por el valor del gol de visitante. No obstante, la tarea no será sencilla, pues frente a ellos tienen a un LAFC que marcha invicto en el torneo con siete partidos sin conocer la derrota.

La escuadra californiana llega impulsada por el talento de Son Heung-Min, quien se ha convertido en la pesadilla de las defensas rivales. El surcoreano lidera la edición 2026 con siete asistencias, incluyendo los dos pases para gol en la ida que concretaron Timothy Tillman y Nikosi Tafari. Para frenar esta inercia, Toluca apostará por su "arma letal", el delantero Paulinho y sus seleccionados por un permiso especial.

Históricamente, el "Infierno" ha sido un escenario de gestas. Esta es la séptima participación de los Diablos en una semifinal continental, y bajo el mando de Antonio Mohamed, buscan su tercer título histórico. Por su parte, el LAFC de la MLS busca su tercera final (tras los subcampeonatos de 2020 y 2023), intentando consolidarse como el único equipo invicto del certamen.

MF