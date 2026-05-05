Los Pistons de Detroit hicieron valer la localía y sus condiciones como primer sembrado del Este para llevarse por 111-101, con 23 puntos y 7 asistencias de Cade Cunningham, el primer encuentro de la Semifinal de Conferencia contra los Cavaliers de Cleveland, que se quedaron a la orilla de la remontada.

Los Cavs decidieron apretar las tuercas en la segunda mitad y desaparecieron una diferencia que fue de 13 al descanso, logrando empatar el partido en el clímax, pero no les alcanzó para tomar la delantera que soltaron desde el 7-5 al inicio del juego y tras el empate a 93, los Pistones volvieron a tomar gasolina, ahora sin titubeos y acabaron con un parcial de 18-8 y el sello final con una volcada de Daniss Jenkins.

Jenkins acabó con 12 puntos desde la banca, mientras que Duncan Robinson con 5 triples y 19 puntos, Tobias Harris con 20 unidades y Jalen Duren con doble-doble de 11 puntos y 12 rebotes, escoltaron a Cunningham.

La quinteta de los motores carburó desde el primer periodo a partir de las entregas de balón de sus visitantes para construir una ventaja que llegó a ser de 18, aprovechando la falta de ritmo ofensivo de Cleveland que dependió por completo de los 14 puntos de Donovan Mitchell en ese lapso para evitar una tragedia mayor, mientras otras figuras como James Harden, Evan Mobley o Jarrett Allen quedaron rezagados.

“Spider” Mitchell acabó con 23 unidades y la “Barba” Harden con 22, despertando tarde luego de solo anotar un par en el primer cuarto, pero en su estadística también resaltan 7 de las 19 pérdidas del equipo y apenas un triple en siete intentos para una actuación gris en este arranque de la eliminatoria. El segundo de la serie, aún en Detroit, será el próximo jueves.

MF