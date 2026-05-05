Tigres clasifica a la Gran Final de la Concacaf y va por la gloria

El Estadio Universitario de Nuevo León volvió a demostrar por qué es el epicentro de la pasión en el norte de México. En una noche de alta tensión y futbol de élite, los Tigres de la UANL sellaron su boleto a la Gran Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras derrotar 1-0 al Nashville SC en un duelo tenso y con los nervios a flor de piel. Con este resultado, el conjunto regiomontano firma un marcador global de 2-0, dejando claro que su jerarquía internacional está más vigente que nunca.

Desde el silbatazo inicial, el planteamiento fue ambicioso. Bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, los felinos saltaron a la cancha sin guardarse absolutamente nada. Pizarro, quien ha impregnado al equipo de su carácter ganador y temple estratégico, mandó a todo su poderío ofensivo al ataque, asfixiando a un Nashville que poco pudo hacer ante la atmósfera ensordecedora de un "Volcán" abarrotado y eufórico.

Por más que se intentaba abrir el marcador, la recompensa a la insistencia auriazul llegó al minuto 67, en una jugada que quedará grabada en la memoria de la afición. Ángel Correa, haciendo gala de su técnica individual, realizó una conducción magistral que desparramó a la defensa rival por el sector derecho; con una visión periférica envidiable, asistió a Juan Brunetta, quien con una definición implacable mandó el balón al fondo de las redes. El estallido en las tribunas fue total: Tigres estaba en la final.

Con este triunfo, los felinos buscan su segundo título de la Concacaf, reafirmando una época dorada cimentada en figuras de talla mundial. La solidez defensiva, el control del mediocampo y la contundencia de sus atacantes, colocan a Tigres como el gran favorito para levantar el trofeo. Ahora, el equipo regiomontano espera rival, el cual se definirá este miércoles entre el Toluca y el LAFC de la MLS.

Sin embargo, el festejo será breve. Tras celebrar el pase internacional, los Tigres cambian el "chip" de inmediato para enfocarse en el torneo local. Este sábado, los universitarios visitarán el Estadio AKRON de Zapopan para enfrentar a las Chivas en la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026. Con una ventaja de 3-1 en el global, los dirigidos por Pizarro buscarán dar la estocada final al Rebaño y seguir con paso firme en su búsqueda por el doblete histórico. Tigres no solo ruge, domina.

MF