Los favoritos iniciaron la serie con victoria. El Thunder de Oklahoma City se impuso 108 a 90 a los Lakers de Los Ángeles en el juego uno de la Semifinal del Oeste, comandados por Chet Holmgren y sus 24 puntos con 12 rebotes y descolgándose en el último periodo para finiquitar el asunto y seguir invictos ante los Lakers en los cinco partidos de toda esta campaña.

Shai Gilgeous-Alexander, uno de dos jugadores que promedia más de 30 puntos por noche en estos Playoffs, no salió en su mejor juego, quedándose en 18 puntos y 6 asistencias, pero con la marca negativa de 7 pérdidas. No obstante, aparecieron otros nombres casi siempre tapados, como Ajay Mitchell con 18 puntos también o Jared McCain con 4 triples como suplente.

Del lado contrario, LeBron comenzó con la mano encendida, anotando 12 puntos en apenas 8 minutos y aunque acabó con un sobresaliente 70% de campo, no logró el mismo volumen de producción el resto de la velada. Le siguió Rui Hachimura con 18 puntos mientras que Austin Reaves brilló por su ausencia, anulado por la defensa del Thunder que lo dejó en 8 puntos y en blanco en cinco intentos de larga distancia.

La quinteta angelina tuvo un comienzo destacado, dando batalla de tú a tú con los vigentes campeones, pero el juego luego se convirtió en una persecución eterna, en la que estuvieron cerca en puntos, sin embargo, cada aproximación en el marcador venía con una respuesta inmediata, hasta el último cuarto, en el que los Lakers bajaron su ritmo y producción.

JJ Reddick pensó la estrategia del encuentro basada en elegir su veneno y quién lo iba a suministrar. La defensa californiana trató de quitar el balón de las manos de Gilgeous-Alexander, pero lucieron las variadas herramientas que tiene Mark Daigneault en sus hombres para encontrar alternativas de calidad, que les dieron casi la mitad de efectividad en tiros de campo. Ahora el entrenador de los de morado y amarillo tendrá que replantear las ideas antes del segundo juego el próximo jueves.

MF