Toluca contaría con sus seleccionados para enfrentar al LAFC

En una gestión administrativa inusual pero exitosa, trascendió desde la capital del Estado de México que el Club Deportivo Toluca confirmó que podrá disponer de Alexis Vega y Jesús Gallardo para el compromiso definitivo de este miércoles frente a Los Angeles FC, en el partido de vuelta de la semifinal de la Concacaf Champions Cup. Ambos jugadores, piezas fundamentales en el esquema de Antonio Mohamed, recibieron la autorización de Javier Aguirre y la Dirección de Selecciones Nacionales para abandonar la concentración del Tricolor y reportar de inmediato con el club escarlata.

La solicitud del Toluca respondió a la necesidad de encarar el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup con su mejor arsenal disponible, siendo que a otros clubes sí terminaron por perjudicar para la fase final del torneo mexicano.

El equipo mexiquense arrastra una desventaja de 2-1 tras el primer capítulo en Estados Unidos, por lo que la jerarquía de Vega en el ataque y la solvencia de Gallardo por la banda izquierda se consideran vitales para buscar la remontada.

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo en la cancha del Estadio Nemesio Diez, un inmueble que se espera luzca un lleno absoluto para presionar al conjunto de la MLS. El pitazo inicial está programado para las 19:30 horas.

Con la presencia confirmada de sus seleccionados, el cuadro escarlata buscará aprovechar la localía y el factor de la altitud para revertir el marcador global. Un triunfo por la mínima (1-0) le daría el pase al Toluca gracias a la regla del gol de visitante, mientras que cualquier empate o derrota otorgaría el boleto a la final al equipo californiano.

MF