El pasado martes, Tigres UANL logró clasificar a la Final de la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions) 2026 tras eliminar a Nashville SC. Este miércoles toca a los Diablos Rojos de Toluca demostrar que la mexicana es una liga fuerte en el continente, por lo que está obligado a eliminar a Los Angeles FC (LAFC) en esta Semifinal de Vuelta para que el destino de la copa quede en manos de uno de la Liga MX.

Te diremos dónde ver EN VIVO el partido entre Toluca y LAFC por el último sitio en la Gran Final de la Concachampions este 6 de mayo .

La última oportunidad de los Diablos

Pese a la derrota (2-1) que sufrió en la Ida contra LAFC, Toluca todavía tiene amplias posibilidades de clasificar a la Final. El gol de visitante de Jesús Angulo, en el BMO Stadium, le permite a los Diablos Rojos buscar sólo un tanto para avanzar .

La noche de este miércoles, Antonio Mohamed y sus dirigidos tratarán de hacer la hombrada. Eliminar al LAFC no será nada sencillo, pero contarán con el apoyo del infierno.

"El jugador número 12 siempre ha sido fundamental y mañana [miércoles] nos va a dar un extra de lo que nos ha aportado. Esperamos hacer un gran partido, vamos con casi equipo completo... vamos con todo para ganarlo, no nos queda otra cosa", declaró el "Turco".

El técnico argentino reiteró que han sido "muy claros con los objetivos" que se plantearon desde el principio de semestre, por lo que sólo piensan en derrotar al LAFC.

"Tuvimos menos días de descanso, pero estamos enfocados en el partido, en tener paciencia para manejar la pelota y estar acertados a la hora de definir, debemos recuperar la contundencia para que no se haga un partido largo", puntualizó.

Respecto a las palabras de Marc Dos Santos, quien reveló que ha pedido recomendaciones a "gente del San Diego y del Galaxy" para saber cómo jugar en el Nemesio Díez, el timonel fue tajante.

"Si les piden los consejos a ellos, está muy bien para nosotros... fueron cuatro [goles que les metimos] a cada uno", respondió.

¿Dónde ver EN VIVO Toluca vs LAFC por un sitio en la Final de la Concachampions?

Para el Toluca, conquistar este semestre la Concachampions es lo más importante . No te pierdas la antesala del desenlace esta noche.

Sede : Estadio Nemesio Diez

: Estadio Nemesio Diez Horario : 19:30

: 19:30 Transmisión: FOX One y FOX+

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

Con información de SUN.

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