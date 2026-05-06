La Federación Mexicana de Futbol (FMF) emitió este miércoles 6 de mayo un comunicado oficial en el que informó el inicio de la concentración rumbo a los próximos partidos de la Selección Mexicana, como preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un mensaje directo a los futbolistas convocados de la Liga MX: quien no se presente este día quedará fuera de la Copa del Mundo.

La publicación surge como reacción a que, ayer por la noche, el propietario de Chivas, Amaury Vergara, dio un manotazo sobre la mesa al pedir que los futbolistas del Rebaño convocados por el Tricolor se reintegren de inmediato con el equipo para el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026, argumentando que no se respetaron los acuerdos previamente establecidos entre las partes.

A través de su texto, la FMF recordó que desde el pasado 28 de abril se había dado a conocer la convocatoria y la planeación de concentración para enfrentar los partidos amistosos. De acuerdo con el documento, la concentración comenzará este miércoles 6 de mayo a las 20:00 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier "Vasco" Aguirre.

La Federación informó que todos los futbolistas deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México para integrarse a los trabajos del cuerpo técnico nacional.

La petición de Vergara surgió luego de que los seleccionados del Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, recibieran autorización para disputar el encuentro con su equipo en la Copa de Campeones de la Concacaf, previsto para la noche de hoy miércoles.

La advertencia de Javier Aguirre a los convocados

En el comunicado, la Selección Nacional dejó clara la postura del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre respecto al cumplimiento de la convocatoria.

“Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, señala de manera textual el mensaje oficial.

La medida marca una postura firme de cara a la preparación del combinado nacional y deja claro que la disciplina será un factor clave en la integración del plantel rumbo al torneo internacional.