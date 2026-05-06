Chivas tiene que inconformarse, Tuca estalla tras permiso a Alexis Vega y Gallardo

El acuerdo anunciado entre la Selección Mexicana y los equipos de la Liga MX acerca de la concentración de los convocados a partir del 6 de mayo se rompió ayer con el permiso a los jugadores del Toluca (Alexis Vega y Jesús Gallardo) de disputar la semifinal de la Concachampions; una inequidad que Chivas, el equipo con más bajas por este motivo, no puede dejar pasar, afirmó Ricardo “Tuca” Ferretti.

El pacto, que buscaba una preparación óptima del Tri rumbo al Mundial 2026, indicaba que los seleccionados tendrían una semana de vacaciones antes de concentrarse a partir de hoy en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Motivo por el cual, los equipos calificados a la liguilla disputaron la ida de los cuartos de final sin ellos, una medida que afectó considerablemente al Guadalajara, el club que más elementos aportó.

A lo anterior hay que agregar que, como medida de compensación, se estipuló que los clubes podrían alinear a todos sus jugadores extranjeros durante la liguilla, lo que acrecentó la desventaja de Chivas, que por tradición no contrata extranjeros.

Así estaban planteadas las reglas y Chivas las padeció en carne propia al perder 3-1 ante Tigres en el inicio de la liguilla: una costosa derrota que parece frustrar la gran campaña realizada en la temporada regular y aumenta la indignación de sus aficionados ante la excepción hecha con los jugadores del Toluca.

En ese sentido se pronunció Tuca Ferretti en el programa Futbol Picante de ESPN, donde participa como analista:

“...Lo que me da coraje: las pobres Chivas. El que tendría que inconformarse con todo esto, con toda razón, es Chivas, el equipo más perjudicado. Y ahora: ‘porque es internacional (el torneo del Toluca), ahí te doy’. ¿Y el campeonato mexicano, para Chivas, no es importante?”.

Sus compañeros de la mesa de análisis coincidieron y señalaron la falta de seriedad en el manejo de la Selección, así como la posición incómoda en la que queda el entrenador Javier Aguirre, quien había remarcado la exclusividad de los jugadores durante este periodo.

Otras críticas durante el programa giraron en torno a la utilidad de una concentración tan larga, la falta de decoro de los directivos y qué pasaría si Gallardo o Vega se lesionan en el partido de hoy.

La razón del permiso a Gallardo y Vega

El argumento para explicar el regreso de Gallardo y Vega para el partido que disputará hoy Toluca ante LAFC en la Concachampions es que se trata de un torneo internacional. Una explicación que, sin embargo, contradice el comunicado sobre la concentración de seleccionados emitido el 17 de febrero, que señalaba:

"El próximo 6 de mayo iniciará la concentración en el CAR, marcando el comienzo de la etapa definitiva de preparación.

En la Liga MX, los seleccionados podrán participar hasta la jornada 17.

En la Copa de Campeones de la Concacaf, los futbolistas estarán disponibles hasta los partidos de ida de la semifinal."

Chivas protesta y llama a sus jugadores

Tal como previó el Tuca, después de que se dio a conocer la concesión al Toluca, Chivas llamó a sus jugadores de regreso al club para disputar la vuelta de los cuartos de final contra Tigres, programada para el 9 de mayo.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, escribió el presidente del equipo tapatío, Amaury Vergara, en su cuenta de X.

Convocados para la concentración de la Selección Mexicana

Porteros

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Óscar García (León)

Defensas

Luis Gabriel Rey (Puebla)

Israel Reyes (América)

Eduardo Águila (San Luis)

Jesús Gómez (Tijuana)

Denzell García (Juárez)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Iker Fimbres (Monterrey)

Gilberto Mora (Tijuana)

Jairo Torres (Juárez)

Roberto Alvarado (Chivas)

Delanteros

Armando González (Chivas)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)