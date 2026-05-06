Dónde ver EN VIVO Bayern vs PSG por la semifinal de la Champions League 2026

El Bayern Múnich recibe hoy al PSG en la Allianz Arena para definir quién se enfrentará al Arsenal en la final de la Champions League 2025-2026, un partido que se espera sea espectacular por la jerarquía de los equipos y lo hecho en la ida, donde los parisinos se impusieron 5-4.

El marcador global a su favor no es suficiente para que el París Saint-Germain se sienta confiado, mucho menos por su condición de visitante y por lo que tuvieron que sufrir en la ida para conseguir esa mínima ventaja.

“Tendremos que ser más competitivos que nunca”, dijo Luis Enrique, entrenador del PSG, que calificó a los germanos como el rival más duro del año. “Ninguno de los dos equipos acepta que el otro es superior”.

El técnico también aseguró que no saldrán a conservar el saldo a favor conseguido en el Parque de los Príncipes.

“Hemos llegado aquí por nuestro buen trabajo y hay que dar un golpe más para alcanzar nuestra segunda final. Es importante mostrar por qué estamos aquí y ser lo más fieles a lo que somos como equipo”, señaló.

“Es el rival más fuerte que hemos afrontado. Tenemos una pequeña ventaja que no significa nada, porque los dos pudimos ganar. Es importante que controlemos nuestras emociones; para eso tenemos la experiencia del año pasado, cuando fuimos capaces de sobreponernos a momentos muy difíciles”, dijo.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, en conferencia de prensa. EFE/A. Szilagyi

Su homólogo en el banquillo rival, Vincent Kompany, manifestó una postura similar en la conferencia de prensa previa al duelo:

“Hay que pensar en lo que ha llevado a los dos equipos hasta aquí. Eso es algo que no puedes cambiar en el último momento. Por eso es difícil imaginar que el PSG salga con un planteamiento distinto. Lo mismo vale para nosotros”, dijo.

Para el Bayern, según Kompany, es igual ganar 1-0 o 5-4 para forzar la prórroga, o 2-0 o 6-4 para avanzar a la final, y no se trata ahora de cambiar por completo el planteamiento que ha llevado al equipo a un nuevo récord de goles en la Bundesliga.

“Algunos piden más pragmatismo, pero lo más pragmático es jugar a ganar los partidos. Para ello se necesita hacer un gol más que el rival”, subrayó.

Por otra parte, Kompany se mostró satisfecho de que, con excepción de Serge Gnabry, que sigue siendo baja, todos los jugadores estén otra vez a disposición.

Del lado francés, se espera que Warren Zaïre-Emery sustituya al lesionado Achraf Hakimi en el lateral derecho.

Con información de EFE

¿Cuándo y dónde ver Bayern Múnich vs. PSG?

Fecha: miércoles 6 de mayo

Canal: FOX One

Horario: 13:00 horas

Alineaciones probables para el Bayern Múnich vs. PSG

Bayern Múnich: Neuer, Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović, Olise, Musiala, Luis Díaz y Kane.

DT: Vincent Kompany.

París Saint-Germain: Safonov, Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha; João Neves, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

DT: Luis Enrique

