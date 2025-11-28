La Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue este sábado con la vuelta de los Cuartos de Final. Tendremos tres partidos muy emocionantes, y uno de ellos es el Toluca vs Juárez. Para que sepas todo, aquí te damos el horario, dónde ver el partido EN VIVO y cómo llegan los equipos a este juego vital para pasar a las Semifinales.

Cómo llegan Toluca y Juárez a la vuelta de la Liguilla del Apertura 2025

Toluca tiene más de un pie en las semifinales y parece que el partido de este sábado en su casa es mero trámite, pero sería un error subestimar a los Bravos y no esforzarse para sellar su pase a las semifinales del campeonato del futbol mexicano.

Es una misión imposible para los fronterizos, que perdieron la ida en casa por 1-2; pero no hay peor lucha que la que no se hace y deberán salir a pelear cada balón en busca de un gol que los ponga en la pelea.

Incluso ganando por un gol de diferencia, los de Juárez están eliminados; su victoria debería ser de dos goles o más para pasar de ronda.

Los de Antonio "Turco" Mohamed se saben calificados, pero deberán brindarse ante su público y buscar ganar la vuelta para confirmar su etiqueta de favorito al título.

Son pocos los argumentos a favor de los dirigidos por Martín Varini, y deberán finalizar su participación en el campeonato de la forma más digna posible, ya que calificar a la Liguilla fue de gran mérito.

La vuelta de la Liguilla del Apertura 2025 entre Toluca y Juárez se jugará este sábado 29 de noviembre a las 19:05 horas. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez, ubicado en Toluca, Estado de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Toluca vs Juárez

El partido de vuelta de los Cuartos de Final se podrá ver por múltiples plataformas: televisión abierta, restringida y streaming. Para seguir todos los detalles, el minuto a minuto estará disponible en las redes sociales de ambos equipos, y el resultado final se publicará en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 29 de noviembre, 17:00 horas

Sábado 29 de noviembre, 17:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, FOX One, FOX, Caliente TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

