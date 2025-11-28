La Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX sigue este sábado con la vuelta de los Cuartos de Final. Tendremos tres partidos muy emocionantes, y uno de ellos es el Toluca vs Juárez. Para que sepas todo, aquí te damos el horario, dónde ver el partido EN VIVO y cómo llegan los equipos a este juego vital para pasar a las Semifinales.Toluca tiene más de un pie en las semifinales y parece que el partido de este sábado en su casa es mero trámite, pero sería un error subestimar a los Bravos y no esforzarse para sellar su pase a las semifinales del campeonato del futbol mexicano.Es una misión imposible para los fronterizos, que perdieron la ida en casa por 1-2; pero no hay peor lucha que la que no se hace y deberán salir a pelear cada balón en busca de un gol que los ponga en la pelea.Incluso ganando por un gol de diferencia, los de Juárez están eliminados; su victoria debería ser de dos goles o más para pasar de ronda.Los de Antonio "Turco" Mohamed se saben calificados, pero deberán brindarse ante su público y buscar ganar la vuelta para confirmar su etiqueta de favorito al título.Son pocos los argumentos a favor de los dirigidos por Martín Varini, y deberán finalizar su participación en el campeonato de la forma más digna posible, ya que calificar a la Liguilla fue de gran mérito.La vuelta de la Liguilla del Apertura 2025 entre Toluca y Juárez se jugará este sábado 29 de noviembre a las 19:05 horas. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez, ubicado en Toluca, Estado de México.El partido de vuelta de los Cuartos de Final se podrá ver por múltiples plataformas: televisión abierta, restringida y streaming. Para seguir todos los detalles, el minuto a minuto estará disponible en las redes sociales de ambos equipos, y el resultado final se publicará en EL INFORMADOR.*Con información de SUN **Horarios del centro de México ***Sujeto a cambios de transmisión----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF