Después de vencer al América en el partido de ida de cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, la afición de Rayados recibió una noticia que les cayó como un balde de agua fría. Su capitán y estrella, Sergio Ramos, abandonará al club al terminar su participación en este torneo, a decir de Fabrizio Romano.

Primero fue el periodista español Juanfe Sanz Pérez de "El Chiringuito" quien presentó la exclusiva y en la mañana de este sábado, horas antes de que la Pandilla juegue la vuelta contra las Águilas en el estadio Ciudad de los Deportes, el italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó su información.

X / @FabrizioRomano

"La decisión ha sido tomada: Sergio Ramos se irá de Rayados e intentará un nuevo capítulo en su carrera. El deseo es de unirse a un nuevo club, no retirarse a esta etapa como reportó Juanfe Sanz Pérez. Ramos estará disponible como agente libre en 2026", publicó Romano en X, antes Twitter.

En Monterrey confían que el español se espere a negociar con la directiva encabezada por el "Tato" Noriega, pero por ahora ningún directivo albiazul salió a responder si Sergio Ramos seguirá en el equipo o no.

Mientras tanto, Rayados se prepara para visitar al América este sábado a las 17:00 horas con el objetivo de mantener la ventaja de 2 goles para avanzar a las semifinales. Como reveló Sanz Pérez: si Ramos se irá... buscará que sea con un campeonato de Liga MX bajo el brazo.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF