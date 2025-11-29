Sábado, 29 de Noviembre 2025

Futbol hoy 29 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol este sábado 29 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 29 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO 

  • América vs Monterrey | 17:00 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5 |
  • Toluca vs Juárez | 19:05 horas | TUDN, ViX Premium, Canal 5, FOX One, FOX, Caliente TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Tigres vs Xolos | 21:10 horas | aztecadeportes.com, Caliente TV, FOX, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7 |

Partidos hoy sábado 29 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO 

  • Irapuato vs TM Fútbol Club | 19:00 horas | AYM Sports, ESPN, Disney+ Premium, Disney+ Estándar |

Partidos hoy sábado 29 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Mallorca vs Osasuna | 07:00 horas | SKY Sports |
  • FC Barcelona vs Alavés | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Levante vs Athletic Club | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Real Oviedo | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 29 de noviembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Manchester City vs Leeds Utd | 09:00 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Sunderland vs Bournemouth | 09:00 horas | Caliente TV, FOX, FOX One |
  • Brentford vs Burnley | 09:00 horas | Caliente TV, TNT Sports, Tubi |
  • Everton vs Newcastle | 11:30 horas | HBO MAX, TNT, TNT Sports |
  • Tottenham vs Fulham | 14:00 horas | Caliente TV |

Partidos hoy sábado 29 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Genoa vs Hellas Verona | 08:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Parma vs Udinese | 08:00 horas | Disney+ Premium |
  • Juventus vs Cagliari | 11:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • AC Milan vs Lazio | 13:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy sábado 29 de noviembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO 

  • AS Monaco vs PSG | 10:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Paris FC vs Auxerre | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |
  • Olympique de Marsella vs Toulouse | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Partidos hoy sábado 29 de noviembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Bayern Munich vs St. Pauli | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Hoffenheim vs Augsburg | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Werder Bremen vs FC Köln | 08:30 horas | SKY Sports |
  • FC Union Berlin vs Heidenheim | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 29 de noviembre de 2025 – Copa Libertadores EN VIVO

  • Palmeiras vs CR Flamengo | 14:00 horas | Disney+ Premium, Pluto TV, Disney+ Estándar, ESPN, ESPN 2 |

Partidos hoy sábado 29 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Inter Miami CF vs New York City | 17:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • San Diego FC vs Vancouver Whitecaps | 20:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

