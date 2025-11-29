La pelea por el título mundial de Fórmula 1 (F1) llegó a un punto crítico tras la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2025, donde Oscar Piastri se llevó una victoria que apretó todavía más la clasificación general. Con solo dos carreras por disputarse, Qatar este domingo y Abu Dhabi la próxima semana, la lucha entre Lando Norris, Piastri y Max Verstappen promete ser una de las más intensas.

Lando Norris logró rescatar un valioso tercer lugar en el Sprint, lo que le permitió llegar a 396 puntos para mantenerse al frente del campeonato. Sin embargo, el triunfo de Piastri redujo significativamente la distancia: el australiano ya suma 374 unidades, colocándose a solo 22 puntos de su compañero de equipo. Por su parte, Max Verstappen, quien finalizó cuarto tras una gran largada, alcanzó 371 puntos, quedando a solo tres de Piastri y a 25 del líder.

La tensión es máxima. Cada uno de los dos Grandes Premios restantes reparte 25 puntos al ganador, por lo que matemáticamente cualquiera de los tres puede coronarse campeón. Incluso una mala tarde de Norris podría dejar la puerta abierta para un golpe de autoridad de Piastri o un resurgimiento de Verstappen.

George Russell, tras su segundo lugar en el Sprint, llegó a 301 puntos, consolidándose en el cuarto puesto del campeonato, aunque ya sin posibilidades matemáticas de pelear por la corona.

Con el Mundial más cerrado que nunca, Qatar será solo el preámbulo del gran desenlace que se vivirá en Abu Dhabi. El título está en el aire.

Campeonato de pilotos 2025 - F1

Lando Norris | McLaren – 396 puntos Oscar Piastri | McLaren – 374 puntos Max Verstappen | Red Bull – 371 puntos George Russell | Mercedes – 301 puntos Charles Leclerc | Ferrari – 226 puntos Lewis Hamilton | Ferrari – 152 puntos Kimi Antonelli | Mercedes – 141 puntos Alex Albon | Williams – 73 puntos Isack Hadjar | RB – 51 puntos Nico Hülkenberg | Kick Sauber – 49 puntos Carlos Sainz | Williams – 49 puntos Fernando Alonso | Aston Martin – 42 puntos Oliver Bearman | Haas – 41 puntos Liam Lawson | RB – 36 puntos Esteban Ocon | Haas – 32 puntos Lance Stroll | Aston Martin – 32 puntos Yuki Tsunoda | Red Bull – 31 puntos Pierre Gasly | Alpine – 22 puntos Gabriel Bortoleto | Kick Sauber – 19 puntos Franco Colapinto | Alpine – 0 puntos Jack Doohan | Alpine – 0 puntos

