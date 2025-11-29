Sábado, 29 de Noviembre 2025

El campeonato de pilotos sigue al rojo vivo en la F1

La victoria de Oscar Piastri en la carrera Sprint del GP de Qatar apretó todavía más la clasificación general; así va la clasificación

Por: Javier Robles

Con el Mundial más cerrado que nunca, Qatar será solo el preámbulo del gran desenlace que se vivirá en Abu Dhabi. El título está en el aire. EFE / A. Haider

La pelea por el título mundial de Fórmula 1 (F1) llegó a un punto crítico tras la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2025, donde Oscar Piastri se llevó una victoria que apretó todavía más la clasificación general. Con solo dos carreras por disputarse, Qatar este domingo y Abu Dhabi la próxima semana, la lucha entre Lando Norris, Piastri y Max Verstappen promete ser una de las más intensas.

Lando Norris logró rescatar un valioso tercer lugar en el Sprint, lo que le permitió llegar a 396 puntos para mantenerse al frente del campeonato. Sin embargo, el triunfo de Piastri redujo significativamente la distancia: el australiano ya suma 374 unidades, colocándose a solo 22 puntos de su compañero de equipo. Por su parte, Max Verstappen, quien finalizó cuarto tras una gran largada, alcanzó 371 puntos, quedando a solo tres de Piastri y a 25 del líder.

La tensión es máxima. Cada uno de los dos Grandes Premios restantes reparte 25 puntos al ganador, por lo que matemáticamente cualquiera de los tres puede coronarse campeón. Incluso una mala tarde de Norris podría dejar la puerta abierta para un golpe de autoridad de Piastri o un resurgimiento de Verstappen.

George Russell, tras su segundo lugar en el Sprint, llegó a 301 puntos, consolidándose en el cuarto puesto del campeonato, aunque ya sin posibilidades matemáticas de pelear por la corona.

Con el Mundial más cerrado que nunca, Qatar será solo el preámbulo del gran desenlace que se vivirá en Abu Dhabi. El título está en el aire.

Campeonato de pilotos 2025 - F1

  1. Lando Norris | McLaren – 396 puntos
  2. Oscar Piastri | McLaren – 374 puntos
  3. Max Verstappen | Red Bull – 371 puntos
  4. George Russell | Mercedes – 301 puntos
  5. Charles Leclerc | Ferrari – 226 puntos
  6. Lewis Hamilton | Ferrari – 152 puntos
  7. Kimi Antonelli | Mercedes – 141 puntos
  8. Alex Albon | Williams – 73 puntos
  9. Isack Hadjar | RB – 51 puntos
  10. Nico Hülkenberg | Kick Sauber – 49 puntos
  11. Carlos Sainz | Williams – 49 puntos
  12. Fernando Alonso | Aston Martin – 42 puntos
  13. Oliver Bearman | Haas – 41 puntos
  14. Liam Lawson | RB – 36 puntos
  15. Esteban Ocon | Haas – 32 puntos
  16. Lance Stroll | Aston Martin – 32 puntos
  17. Yuki Tsunoda | Red Bull – 31 puntos
  18. Pierre Gasly | Alpine – 22 puntos
  19. Gabriel Bortoleto | Kick Sauber – 19 puntos
  20. Franco Colapinto | Alpine – 0 puntos
  21. Jack Doohan | Alpine – 0 puntos

