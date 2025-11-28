La Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa con tres partidos este sábado, que corresponde a la vuelta de los Cuartos de Final. Uno de los duelos pactados para este día es el América vs Monterrey. Para que no te pierdas la transmisión EN VIVO, te contamos el horario y los canales disponibles para verlo, así como el panorama de los equipos que buscan un lugar en la antesala de la final del campeonato.

Cómo llegan América y Monterrey a la vuelta de la Liguilla del Apertura 2025

El Monterrey visitará este sábado al América, con la eliminatoria encarrilada para poder acceder a la siguiente ronda del certamen.

Después de derrotar por 2-0 a las Águilas, en la ida de los cuartos de final, los Rayados del español Domènec Torrent apostarán a volver a mostrar una defensa segura, con Sergio Ramos como líder, para seguir en la lucha por el título.

Torrent tendrá como prioridad detener el ataque azulcrema, pero estará atento a aprovechar oportunidades para ampliar la ventaja con una ofensiva liderada por el también español Sergio Canales y el argentino Germán Berterame.

Aunque el 2-0 del primer partido da tranquilidad a los regios, deberán mostrar su mejor versión porque América sabe jugar con el marcador en contra, sobre todo en las fases decisivas de los campeonatos.

Finalista de los últimos cuatro torneos de liga, campeón en tres de ellos, los azulcremas del brasileño André Jardine poseen una plantilla equilibrada que será difícil de eliminar en su estadio.

América está obligado a ganar por dos goles o más. De hacerlo por dos empatará la serie y clasificará a semis por haber terminado mejor que Monterrey en la tabla de posiciones.

El partido América vs Monterrey, en la vuelta de la Liguilla del Apertura 2025, tendrá lugar este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas. Se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Monterrey

La transmisión del partido de vuelta de los Cuartos de Final estará disponible a través de televisión abierta, restringida y por streaming. Además, se podrá seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 29 de noviembre, 17:00 horas

Sábado 29 de noviembre, 17:00 horas Estadio: Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Ciudad de los Deportes, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

