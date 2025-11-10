Con el campeonato de goleo de Paulinho en el Torneo Apertura 2025, el Deportivo Toluca continúa ampliando su lista de atacantes que se han consagrado como campeones de goleo en el fútbol mexicano.

A lo largo de su historia, el conjunto escarlata ha tenido 15 campeones de goleo individual en la Liga MX , una cifra que lo coloca como el equipo con más títulos de goleo en el país.

Ante este panorama, en entrevista con EL INFORMADOR, el exdirector técnico del Toluca, José Manuel de la Torre, destacó que la clave del éxito de los delanteros choriceros radica en el respaldo que la directiva brinda tanto al jugador como al entrenador.

“Me tocó vivirlo con don Fernando Corona (QEPD) como presidente, con quien siempre mantuve una comunicación muy cercana. Junto con el liderazgo de jugadores experimentados, eso nos permitió mantener al equipo competitivo y cosechar títulos. La directiva tuvo paciencia en los momentos difíciles de los goleadores, y esa confianza fue clave para consolidar al grupo y darle tantas satisfacciones a la afición”, señaló.

Desde los años sesenta hasta la actualidad, los Diablos Rojos han contado con artilleros de distintas nacionalidades que han marcado época en el fútbol mexicano . Para “Chepo” de la Torre, esto no es casualidad, ya que Toluca elige bien a sus jugadores con base en un proyecto deportivo sólido y los respalda incluso en momentos complicados.

“Principalmente, todo depende de la elección del jugador y de las necesidades del equipo. En su momento, cuando llegó José Cardozo, tuvo una lesión importante, pero el cuerpo técnico y la directiva supieron tenerle paciencia, esperarlo y darle la oportunidad cuando se recuperó. Fue el ‘Ojitos’ Meza quien lo respaldó. Cardozo tenía grandes capacidades, pero también contaba con un grupo extraordinario que lo ayudó a explotar todo su potencial”, agregó.

El paraguayo José Saturnino Cardozo es el máximo referente en la historia del Toluca, tras conquistar cuatro títulos de goleo (Verano 1998, Verano 1999, Apertura 2002 y Clausura 2003), además de ser uno de los máximos goleadores históricos de la Liga MX.

Con representantes de México, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Portugal, Toluca reafirma su título de “Cuna de los Goleadores”, un club que ha sabido atraer, respaldar y proyectar a los mejores artilleros del fútbol mexicano.

Finalmente, De la Torre recordó que el respaldo de la directiva hacia el cuerpo técnico también fue determinante , como ocurrió cuando solicitó la contratación de Héctor Mancilla, quien militaba en la Liga de Expansión con Coatzacoalcos y posteriormente se coronó bicampeón de goleo en la Liga MX.

“Todo tiene que ver con la forma en que se construyen los grupos de trabajo. Hay jugadores con mucha calidad, pero también necesitan del equipo para mostrar su mejor versión. Todo ese grupo aportó muchísimo, y Mancilla fue clave: dos veces campeón goleador con nosotros y parte fundamental cuando salimos campeones. Después, su rendimiento le abrió las puertas para ir a Tigres”, concluyó.

Campeones de goleo del Toluca

Amaury Epaminondas (Brasil) – Temporada 1966-67 – 21 goles

Vicente Pereda (México) – Temporada 1969-70 – 20 goles

José Saturnino Cardozo (Paraguay) – Verano 1998 – 13 goles

José Saturnino Cardozo (Paraguay) – Verano 1999 – 15 goles

José Saturnino Cardozo (Paraguay) – Apertura 2002 – 29 goles

José Saturnino Cardozo (Paraguay) – Clausura 2003 – 21 goles

Bruno Marioni (Argentina) – Apertura 2006 – 11 goles

Héctor Mancilla (Chile) – Apertura 2008 – 11 goles

Héctor Mancilla (Chile) – Clausura 2009 – 14 goles

Iván Alonso (Uruguay) – Apertura 2011 – 11 goles

Iván Alonso (Uruguay) – Clausura 2012 – 14 goles

Pablo Velázquez (Paraguay) – Apertura 2013 – 12 goles

Alexis Canelo (Argentina) – Guardianes 2021 – 11 goles

Paulinho (Portugal) – Apertura 2024 – 13 goles

Paulinho (Portugal) – Clausura 2025 – 12 goles

Paulinho (Portugal) – Apertura 2025 – 12 goles

SV