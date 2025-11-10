La delantera mexicana Alicia Cervantes continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del Guadalajara Femenil y de la Liga MX Femenil.

Con un total de 155 goles anotados con las Chivas , la goleadora tapatía reafirma su lugar como una de las máximas referentes del fútbol femenil mexicano.

“Licha” Cervantes cuenta con una gran cantidad de equipos que se han convertido en sus “clientas favoritas”, teniendo como principales víctimas al América y al Toluca.

El odiado rival del Guadalajara Femenil se ha convertido en el equipo al que más goles le ha marcado desde su llegada a Chivas, ya que ante el América suma un total de 15 anotaciones .

De esos 15 goles conseguidos frente a las Águilas, ocho han sido en la fase final del campeonato, por lo que esta cifra podría incrementarse de cara al duelo de semifinales del presente torneo.

Por su parte, Toluca Femenil es otro de los equipos que más ha sufrido a la goleadora histórica del Guadalajara, ya que también cuenta con 15 anotaciones en su contra .

Las Diablas Rojas son, además, las principales “clientas” de Licha en fase final, pues es el equipo al que más goles les ha convertido en esta instancia, con un total de diez anotaciones, distribuidas en cinco dobletes.

Detrás de sus principales víctimas aparecen Santos Laguna (14), Necaxa (13), Atlas (11), León (11) y Pumas (11), clubes que también han sufrido el poder ofensivo de la delantera rojiblanca.

Otros equipos que figuran en su lista de víctimas son Cruz Azul (10), Mazatlán (10), Pachuca (8), Querétaro (7), Atlético San Luis (7), Juárez (6), Puebla (6), Tijuana (5), Tigres (4) y Monterrey (2).

Actualmente, Alicia Cervantes es protagonista de una cifra histórica con el Guadalajara Femenil . La delantera tapatía ha marcado 155 de los 618 goles que el equipo ha convertido desde su fundación, lo que representa una cuarta parte (25%) de todas las anotaciones en la historia del club rojiblanco.

SV