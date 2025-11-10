Pachuca hace oficial la salida de Jaime Lozano

La etapa de Jaime Lozano como entrenador del Pachuca llegó a su fin. Después de seis meses en el banquillo, la directiva de los Tuzos anunció la destitución del estratega, quien no logró consolidar los resultados esperados en el torneo Apertura 2025. Con su salida, el club hidalguense deberá nombrar a un nuevo director técnico antes del Play-in, instancia en la que se medirá ante Pumas.

La decisión se dio pocas horas después de la derrota sufrida en Torreón frente a Santos Laguna, resultado que dejó a Pachuca en la novena posición de la tabla general. El equipo tenía posibilidades de cerrar la fase regular en séptimo lugar, pero el tropiezo los obligó a disputar el Play-in, donde necesitarán dos triunfos consecutivos para acceder a los Cuartos de Final del certamen.

Durante la gestión de Lozano, Pachuca disputó los 17 partidos de la fase regular con un balance de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas. A pesar de un inicio prometedor con cuatro triunfos consecutivos, el rendimiento del conjunto fue en declive: en los últimos cinco encuentros no logró ganar y perdió tres de ellos, lo que precipitó la decisión del club.

La historia se repite para Jaime Lozano, quien sigue sin conocer la Liguilla como director técnico en la Liga MX. Antes de su paso por Pachuca, el estratega dirigió a Querétaro y Necaxa, aunque en ninguno de estos equipos consiguió avanzar a la fase final.

Con Querétaro, durante tres torneos (Apertura 2016, Clausura 2017 y Apertura 2017), no logró clasificar a los Gallos Blancos entre los ocho mejores. Posteriormente, al frente de Necaxa en los torneos Clausura y Apertura 2022, alcanzó el repechaje en ambas ocasiones, pero fue eliminado por Cruz Azul y Tigres, respectivamente.

�� | COMUNICADO DE PRENSA: Jaime Lozano. pic.twitter.com/VvTn7fLbqN — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 10, 2025

SV