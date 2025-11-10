La etapa de Jaime Lozano en Pachuca llegó a su fin luego de una racha de solo dos triunfos en los últimos 12 partidos del Apertura 2025. El estratega mexicano no estará en el Play-In, donde los Tuzos se medirán ante Pumas .

Ante su salida, la directiva ya trabaja en su reemplazo, y el nombre que más fuerza ha tomado es el del argentino Esteban Solari, exjugador universitario que actualmente se encuentra sin equipo.

Solari dejó Godoy Cruz en agosto pasado y no tendría impedimentos para asumir el cargo de inmediato. Su vínculo previo con Grupo Pachuca, tras su paso por Everton de Viña del Mar, lo coloca como el principal candidato.

En su trayectoria ha pasado por clubes de Argentina, Chile y Malasia, donde, con Johor DT, logró un año histórico al conquistar la FA Cup, la Champions, la Copa y la Supercopa, siendo el primer técnico en ganar los cuatro títulos en una misma temporada .

Con Everton, dirigió 32 partidos, logrando la clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que su etapa en Godoy Cruz fue más irregular, con solo cinco victorias en 21 encuentros. Pese a ello, su experiencia y conocimiento del Grupo Pachuca lo perfilan como el elegido para encabezar una nueva etapa con los Tuzos.

SV