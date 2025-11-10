Álvaro Fidalgo podría vestir los colores del Tri rumbo al Mundial 2026

Después de varios meses de especulación, todo apunta a que Álvaro Fidalgo será la nueva incorporación de la Selección Mexicana. El mediocampista del América habría dado el “sí” definitivo para representar al Tri , y su primera convocatoria se daría a partir de enero de 2026, según reportes.

El futbolista español ya habría notificado su decisión a la Federación Mexicana de Futbol. Su primera participación con el conjunto nacional sería en el microciclo de entrenamientos en Centroamérica, y, si las cosas marchan bien, debutaría en marzo, en el partido amistoso ante Portugal, el cual marcará la reinauguración del Estadio Azteca.

Aunque Fidalgo obtuvo su carta de naturalización en diciembre de 2024, no podrá ser elegible antes de enero de 2026, cuando se cumplan los cinco años de residencia continua exigidos por las normas de la FIFA para representar a una nueva selección.

Con su llegada, el jugador del América se sumará a Germán Berterame y Julián Quiñones como parte de los naturalizados que forman parte del actual proyecto del Tricolor . En total, serían más de 15 futbolistas nacidos fuera de México los que han sido convocados por el Tri a lo largo de su historia.

El mediocampista azulcrema competirá por un puesto en la Copa del Mundo de 2026 frente a jugadores como Edson Álvarez, Erik Lira, Fidel Ambriz, Orbelín Pineda y Érick Sánchez, además de Obed Vargas, Gilberto Mora y Marcel Ruiz, quienes tienen poco tiempo en el grupo que dirige Javier Aguirre.

SV