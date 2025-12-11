Toluca, consciente del reto de jugar en el "Volcán"

A lo largo de 2025, Tigres ha disputado 22 partidos como local y únicamente ha perdido dos.

Contra los Diablos Rojos, no cae en casa desde el Clausura 2021. A partir de entonces, suma cuatro victorias y dos empates, racha que puede alargarse esta noche en la Ida de la final del Apertura 2025.

El propio Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos, es consciente de la importancia que tiene este encuentro para lograr el bicampeonato, por lo que tiene “fe en la fortaleza” que su equipo mostrará contra un “rival de mucha jerarquía.

“Es un partido que va a marcar el rumbo de la serie. Tenemos claro que en el primero se puede perder todo, pero no se puede ganar todo. Cerrar en casa es una ventaja, pero si sacas un buen resultado en el primer partido, es positivo”, declaró el “Turco”.

Por otro lado, Mohamed resaltó el destacado 2025 que ha tenido al frente de los escarlatas.

“Ha sido un año espectacular, con dos lideratos, el mayor goleo, el que más ganó y nos queda este último esfuerzo”, dijo el estratega. “Yo confío en que los jugadores lo van a entregar todos, después veremos si nos alcanzó o no”. Agencias