AKRON Experience 2025: Entregan su premio al ganador del Hole in One

La entrega del premio al ganador del Hole in One del AKRON Experience 2025, en colaboración con Carsol Cadillac Guadalajara, se realizó ayer en un acto que destacó uno de los logros más complejos dentro del golf. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la agencia Automotriz Carsol Cadillac Guadalajara, donde se reconoció la proeza alcanzada durante la reciente edición del torneo.

El golfista José Luis Oroz Cárdenas recibió una Cadillac XT4 2025, premio establecido para quien consiguiera un hoyo en uno en el emblemático hoyo 17 del AKRON Experience. Su actuación lo convirtió en el protagonista indiscutible del certamen, al demostrar precisión, técnica y una destacada capacidad competitiva en un evento que cada año cobra mayor relevancia nacional.

Con esta hazaña, Oroz Cárdenas se convirtió en el tercer jugador en la historia del torneo en lograr un Hole in One, consolidándose como una de las figuras más sobresalientes de la novena edición. El AKRON Experience reunió a jugadores de renombre del golf profesional, entre ellos Carlos y Álvaro Ortiz, quienes dieron realce al encuentro con su participación.

Además de la competencia deportiva, el torneo mantuvo su enfoque solidario al apoyar a la fundación Mi Gran Esperanza A.C., organización dedicada a brindar acompañamiento a niñas y niños con cáncer, así como a sus familias. Este componente social reafirma el compromiso del AKRON Experience con causas humanitarias, convirtiéndolo en un evento que combina excelencia deportiva y responsabilidad comunitaria.