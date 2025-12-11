La historia de los Tigres no se entendería sin los nombres de André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán y Javier Aquino.

Los tres jugadores han estado en cinco de los ocho campeonatos que tiene el equipo felino. Y todavía tienen la oportunidad de ganar uno más, aunque este podría ser su “último baile”.

“Contar con jugadores como André, Nahuel y Javi es un privilegio enorme porque, más allá de lo que aportan en la cancha, [su presencia] en el vestuario es importante; son jugadores que quieren ganarlo todo y eso te lo contagian. Tenerlos para esta clase de partidos es importantísimo, es un privilegio poder jugar con ellos”, declaró Juan Brunetta.

Guido Pizarro, quien compartió cancha con los tres durante muchos años y que ahora se encarga de dirigirlos, mencionó que tratará de aprovechar al máximo a André-Pierre Gignac hasta que no decida retirarse.

“Lo tenemos acá y hay que disfrutarlo día a día. Tiene (mucha) importancia para los jugadores en el plantel. Es una decisión personal hasta qué momento decidirá jugar; [por lo pronto], que siga jugando, que siga demostrando y que siga aportando a Tigres”, señaló el “Conde” sobre el histórico goleador felino.

El Universal