Toluca y Tigres van por la gloria en una final sin precedentes

La rivalidad entre Tigres UANL y Toluca ha tomado mayor relevancia con el paso del tiempo en las fases finales de la Liga MX. A lo largo de los torneos cortos, ambos clubes se han enfrentado en múltiples ocasiones, entregando duelos de gran calidad e intensidad.

Actualmente, han disputado un total de siete series de eliminación directa, con un dominio casi absoluto de los Felinos, quienes han ganado seis de ellas. Toluca apenas logró romper esa tendencia en el Clausura 2025, cuando consiguió su primer triunfo en este tipo de duelos.

Pese a sus constantes cruces en Liguilla, nunca antes se habían encontrado en una final. El Apertura 2025 será un capítulo inédito dentro de esta rivalidad que, por años, se mantuvo en cuartos de final, semifinales e incluso repechaje, siempre con el balance inclinado hacia los regiomontanos.

El historial entre ambos comenzó en los cuartos de final del Clausura 2003, donde Tigres avanzó con un global de 4-3. Ese mismo año, volvieron a verse las caras en semifinales del Apertura 2003, nuevamente con triunfo felino por 2-1.

Una década más tarde, en las semifinales del Apertura 2014, protagonizaron una eliminatoria cerradísima que terminó 0-0 en el global, pero que Tigres ganó por criterio de desempate. En el Apertura 2015, los Universitarios repitieron la dosis con un 2-0 global.

En el repechaje del Guard1anes 2020, Tigres volvió a imponerse con un 2-1 en partido único, y en los cuartos de final del Clausura 2023 protagonizaron una de las series más vibrantes, que terminó 5-4 a favor del cuadro de Nuevo León.

Toluca logró su primer triunfo hasta las semifinales del Clausura 2025, cuando se impuso con autoridad 4-1 en el global, un paso determinante rumbo al título que terminaría levantando en ese mismo torneo.

De sus siete eliminatorias previas, en tres ocasiones el ganador terminó siendo campeón: Tigres en el Apertura 2015 y Clausura 2023, y Toluca en el Clausura 2025.

El enfrentamiento por el título también tiene implicaciones históricas. Toluca busca conquistar su duodécimo campeonato para igualar a Chivas como el segundo club más laureado del futbol mexicano. Tigres, por su parte, aspira a lograr su noveno título y consolidarse dentro del top cinco de equipos con más campeonatos en la Liga MX.

El próximo capítulo de esta rivalidad se escribirá el jueves 11 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca y Tigres se enfrentarán por primera vez en una final de Liga MX.

Antecedentes en eliminación directa

Cuartos de final – Clausura 2003 – Tigres 4-3 Toluca (global)

Semifinales – Apertura 2003 – Tigres 2-1 Toluca (global)

Semifinales – Apertura 2014 – Tigres 0-0 Toluca (global)

Semifinales – Apertura 2015 – Toluca 0-2 Tigres (global)

Repechaje – Guard1anes 2020 – Tigres 2-1 Toluca (partido único)

Cuartos de final – Clausura 2023 – Toluca 4-5 Tigres (global)

Semifinales – Clausura 2025 – Toluca 4-1 Tigres (global)

SV