Champions League: El Arsenal vence al Brujas, está invicto y en la cima de la clasificación

Un doblete de Noni Madueke dejó virtualmente clasificado al Arsenal a los octavos de final de la Champions League con resultado de 3-0 ante el Brujas. Los Gunners, que van camino del pleno de triunfos, podrían clasificarse incluso sin sumar un solo punto y dejarían prácticamente sellado el primer puesto con una victoria en las dos últimas jornadas.

Madueke, que tomó la pelota a 40 metros de la portería, burló un par de defensores y al llegar a la frontal puso la pelota con la zurda en la escuadra. Casi sin esfuerzo, el ex del Chelsea puso el 1-0.

Replicó el segundo en un esfuerzo más parecido al de un 'nueve' puro. En una recuperación en campo del Brujas, Martín Zubimendi centró a la desesperada con la zurda buscando a alguien en el segundo palo y mientras la pelota sobrevolaba la cabeza de Simon Mignolet, Madueke apareció para empujarla en el segundo palo.

Un remate por parte de Gabriel Martinelli desde la frontal que generó una parábola a la escuadra imposible para Mignolet y liquidar el encuentro 3-0.

El Arsenal suma 18 puntos y es líder invicto en solitario.