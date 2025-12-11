Champions League: El Arsenal vence al Brujas, está invicto y en la cima de la clasificación

Un doblete de Noni Madueke dejó virtualmente clasificado al Arsenal a los octavos de final de la Champions League con resultado de 3-0 ante el Brujas. Los Gunners, que van camino del pleno de triunfos, podrían clasificarse incluso sin sumar un solo punto y dejarían prácticamente sellado el primer puesto con una victoria en las dos últimas jornadas.Madueke, que tomó la pelota a 40 metros de la portería, burló un par de defensores y al llegar a la frontal puso la pelota con la zurda en la escuadra. Casi sin esfuerzo, el ex del Chelsea puso el 1-0.Replicó el segundo en un esfuerzo más parecido al de un 'nueve' puro. En una recuperación en campo del Brujas, Martín Zubimendi centró a la desesperada con la zurda buscando a alguien en el segundo palo y mientras la pelota sobrevolaba la cabeza de Simon Mignolet, Madueke apareció para empujarla en el segundo palo.Un remate por parte de Gabriel Martinelli desde la frontal que generó una parábola a la escuadra imposible para Mignolet y liquidar el encuentro 3-0.El Arsenal suma 18 puntos y es líder invicto en solitario.